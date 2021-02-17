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17.02.2021 04:48
Рубрика: Власть

Россия не бросит Донбасс

Владимир Путин ответил на вопросы главных редакторов
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Неделя № 34(8385)
На встрече с главными редакторами российских СМИ Владимир Путин сделал ряд важных заявлений. Кадры беседы показал телеканал "Россия 24".

"Россия становится сильнее, и тем активнее ее пытаются сдерживать", - заявил президент. "Вот как только мы стали стабилизироваться, на ноги вставать - все, тогда началась сразу политика сдерживания", - сказал он. "И чем мы становились сильнее, тем сильнее проводится эта политика сдерживания", - подчеркнул Путин.

Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС
Путин заявил о политике сдерживания России

При этом оппоненты или потенциальные противники испокон веков опирались на очень амбициозных, жаждущих власти людей и всегда их использовали - в своих интересах, сказал Путин. "Здесь ничего нового мы не видим... Амбиций много, энергии много, желания заработать побольше денег, прорваться к власти очевидны. И все это просто самым активным образом используется", - оценил он.

Президент отметил и рост влияния России на постсоветском пространстве. "И это тоже будет то, от чего нас будут оттаскивать. И этих людей, безусловно, будут использовать для этих же самых целей", - предостерег он.

"Мы что, забыли, как в конце 80-х годов резали наши лодки, наши самолеты и ракеты средней дальности? После того как их начали уничтожать, главный конструктор покончил жизнь самоубийством", - напомнил Путин. "В рамках общих разговоров о снижении напряженности в мире, уверен, что от этих людей потребуют и таких решений", - сказал он.

Успехи России раздражают оппонентов. Это и изобретение вакцины, и другие достижения. Так, по словам Путина, сперва о новых современных видах оружия, которые появились в России, там думали как о фейке, а теперь считают, что нужно их включать в переговоры о сдерживании гонки вооружений.

Речь на встрече шла и о судьбе самопровозглашенных республик. "У меня перед глазами некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети на Донбассе", - сказал президент. "Но на наших с вами плечах огромная ответственность за Россию в целом. И прежде чем принять какое-то решение, нужно подумать о последствиях любого нашего шага", - заявил Путин. "Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что", - заверил он.

Путин верит в теорию пассионарности. "Россия не достигла своего пика. Мы на марше, на марше развития", - убежден президент. "Чувство патриотизма, любви к Родине, Отечеству - сердцевина нашего будущего", - заявил он. "Потому что, если не любить свое Отечество, относиться к этому наплевательски, пренебрежительно, плевать на свою историю, на своих стариков, в которых мы отражаемся на самом деле, уничижать их и их достижения, это значит не верить и в будущее. А оно, я абсолютно в этом убежден, есть", - сказал Путин.

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В отличие от других старых или быстро стареющих наций "мы достаточно молодая нация", заявил президент. "У нас бесконечный генетический код. Он основан на смешении кровей". И важно сохранять межнациональное и межконфессиональное единство, уважая каждого. "Чтобы каждый, кто здесь проживает, чувствовал, что это его Родина, даже будучи представителем самого малого народа. Поэтому все это можно объединить одним словом - патриотизм", - заключил Путин.

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