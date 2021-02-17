Власти Австралии отменили карантин в Мельбурне

Власти Австралии снимут большую часть санитарных ограничений во втором по величине городе страны Мельбурне, где была зафиксирована вспышка вызываемого коронавирусом заболевания. Об этом сообщил премьер-министр штата Виктория Дэниэл Эндрюс.

"Решение вступит в силу с полуночи 17 февраля. Действовавший карантин дал результат, но вирус полностью не исчез, поэтому нам необходимо все же сохранить часть ограничений в регионе", - цитирует премьера ТАСС.

До 27 февраля на территории штата Виктория и его административного центра Мельбурна будет ограничено число участников публичных мероприятий (не более 20 человек), а использование масок вне дома останется обязательным требованием. Организации, учреждения и ведомства будут открыты, однако численность присутствующего персонала не должна превышать 50% от общего числа сотрудников. Возобновят работу предприятия общественного питания, а также спортивные и тренажерные залы, но число их посетителей ограничено до 25 человек.

О первых случаях выявления коронавируса в Австралии стало известно в конце января 2020 года. По данным специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости, в стране положительный тест на вирус SARS-CoV-2 получили 436 тысяч 139 человек.