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17.02.2021 09:31
Рубрика: В мире

Власти Эстонии обеспокоены миллиардной дырой в бюджете страны

Текст: Надежда Ермолаева

Устранение дефицита в бюджете Эстонии займет долгие годы. Об этом заявила министр финансов республики Кейт Пентус-Розиманнус.

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Она отметила, что разница в доходах и расходах государства в прошлом году перевалила за миллиард евро. А дефицит бюджета правительственного сектора составил 5,5 процента от ВВП. "Иными словами, было потрачено на 1,46 миллиард евро больше, чем получено в качестве прибыли. Налоговые поступления уменьшились по сравнению с 2019 годом примерно на 108 миллионов евро ", - цитирует слова Пентус-Розиманнус прибалтийский портал "Делфи".

Министр считает, что на выход из бюджетной ямы потребуется несколько лет. По мнению политика, сейчас нужно будет ввести жесткую финансовую дисциплину, а также провести всеобщую вакцинацию.

Интересно, что ведущие экономисты Эстонии убеждены, что экономический кризис в республике начался на полгода раньше пандемии коронавируса. С такой позицией согласна и министр. "Дефицит, возникший из-за чересчур вольной бюджетной политики, не пришел вместе с коронакризисом, проблема гораздо более долговременная", - отмечает Пентус-Розиманнус.

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