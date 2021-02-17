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17.02.2021 16:09
Рубрика: В мире

Власти Украины продлили карантин до конца апреля

Текст: Диана Ковалева
Власти Украины продлили карантин в стране до 30 апреля. Ранее он действовал до конца февраля.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

"Установить с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19… до 30 апреля 2021 года на территории Украины карантин, продлив действие карантина, установленного кабмином 11 марта 2020 года", - говорится в постановлении правительства страны, заседание которого транслировалось на канале кабмина в YouTube.

Фото: EPA-EFE/YVES HERMAN / POOL
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Кроме того, была принята модель "адаптивного карантина", который предусматривает установление ограничений в отдельных регионах. К примеру, были снова введены четыре зоны опасности распространения вируса: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".

Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, новые правила вступят в силу со следующей недели. По словам главы минздрава страны Максима Степанова, "адаптивный карантин" начнет действовать с 24 февраля. Он также заявил, что с 18 февраля на Украине произойдет послабление карантина для проведения матчей командных видов спорта.

"Эти пункты касаются матчей командных видов спорта, профессиональных спортивных клубов со зрителями не более 50 процентов. Этот пункт вступает в силу с 18 февраля 2021 года", - уточнил Степанов во время заседания правительства.

Базовым в стране будет "желтый" уровень - он включает в себя те ограничения, которые действуют на сегодняшней день, с некоторыми послаблениями, пояснил министр.

В мире экс-СССР Украина Пандемия коронавируса COVID-19

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