Национальное собрание Франции одобрило законопроект об "укреплении республиканских принципов". После рассмотрения его в Сенате, намеченного на конец марта, он вступит в силу.

В качестве инициатора этого документа выступил президент Эмманюэль Макрон, который решил повести масштабное наступление на приверженцев радикального ислама, обосновавшихся в стране и пытающихся диктовать обществу свои правила. Недаром первоначальное название закона было иным, и он был конкретно нацелен "против сепаратизма". Естественно, речь шла не о каких-то "региональных" сепаратистских тенденциях, хотя и они прослеживаются, скажем, на Корсике, а о тревожной ситуации, сложившейся в предместьях больших городов, где компактно проживают выходцы из стран Северной Африки. Именно они все больше превращаются в некие анклавы по этническим и религиозным признакам. По данным института социологических исследований IFOP, почти три четверти тамошней молодежи в возрасте до 25 лет считает положения шариата выше ценностей Пятой республики и соответственно относятся к этим ценностям.

Название закона, отдавая дань политкорректности, все же пришлось изменить, чтобы избежать обвинений в том, что он направлен против всех мусульман, живущих в стране. Их здесь по некоторым данным от пяти до семи миллионов человек. В документе свыше 50 мер, с помощью которых французские власти намерены противостоять тем силам, которые хотят создать в стране, по выражению хозяина Елисейского дворца, "контр-общество", насаждая "исламский сепаратизм". Особое внимание уделяется школьному образованию, как средства защиты подрастающего поколения от экстремистской идеологии. С этого года вводится обязательное обучение всех без исключения жителей Франции с трехлетнего возраста в государственных школах, где детишек будут воспитывать в духе республиканских ценностей. Обучение на дому остается, но его разрешат только в исключительных случаях. А частные школы, среди которых половина мусульманских, власти поставят под жесткий контроль.

Ряд статей касается регламента функционирования мест отправления культа, в том числе их финансирования из-за рубежа. Хотя ислам в законе не упоминается, всем очевидно, что речь идет в первую очередь о деятельности мечетей и других мусульманских молельных домов. Теперь получаемые ими субсидии на суммму свыше 10 тысяч евро они должны официально задекларировать.

За распространение информации о правоохранителях предусмотрено лишение свободы до пяти лет и штраф в 75 тысяч евро

В законе также фигурирует статья, принятая, как здесь считают, по следам резонансного убийства приверженцем радикального ислама французского учителя истории и географии Самюэля Пати . В документе прописано следующее: те, кто подвергает опасности жизни других людей, распространяя информацию об их частной жизни и профессиональной деятельности, позволяющую их идентифицировать, установить их адрес, могут быть наказаны лишением свободы на три года и штрафом в 45 тысяч евро. Если же речь идет о представителях госвласти, о правоохранителях, то наказание будет строже - до пяти лет тюрьмы и 75 тысяч евро штрафа.

Не менее суровые наказания предусмотрены и за разжигание ненависти в социальных сетях.

Помимо этого в законе предусмотрены меры по борьбе с браками по принуждению. Также в нем категорически запрещается врачам предоставлять справки о девственности, которые родственники могут потребовать перед замужеством дочерей. Наказание - тюремный срок до одного года и большой штраф.

Между тем

На уполномоченную по защите прав человека во Франции Клэр Эдон обрушился шквал критики после того, как она предложила создать в стране зоны, свободные от проверки удостоверений личности. По ее словам, в некоторых районах эти процедуры стали просто "невыносимы для молодых людей" и порой носят откровенно дискриминационный характер. А в 95 процентах случаев и вовсе оказываются бессмысленными. Профсоюзы полицейских, которые еще летом прошлого года жаловались, что им все труднее и труднее поддерживать общественный порядок из-за возросшей в их сторону агрессии, призвали Эдон спуститься с небес на землю.

"В следующий раз, когда полицейские наткнутся на банду во время вооруженной карательной операции, они отвернутся? Правозащитница (Эдон. - Прим. "РГ") явно находится не на Земле и живет в параллельном буржуазном мире", - написала в Twitter организация "Синергия-Офицеры". Впоследствии Эдон в эфире радиостанции Europe 1 попыталась объясниться, уточнив, что не выступала за полный вывод полицейских из некоторых районов, а просто предложила им защищать местных жителей, но без проверки документов. Однако, как заявил газете Le Figaro генеральный секретарь "Синергии-Офицеры" Патрис Рибейро, именно эта процедура нередко позволяет найти разыскиваемых лиц или "перейти к личному досмотру" граждан, которые показались подозрительными. По мнению Профсоюза комиссаров Национальной полиции, предлагаемые Эдон территории станут фан-зонами для правонарушителей. "Во Франции не может быть зон, где право действует и где оно не действует. Чтобы быть равными перед законом, этот закон везде должен быть одинаковым", - цитирует Le Figaro генсека профсоюза Давида Ле Барса. Однако нашлись и те, кто поддержал Эдон, в том числе ассоциация по борьбе с расовой дискриминацией SOS Racisme.

Подготовила Диана Ковалева