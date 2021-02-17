Новости

Дорожные пробки в Москве оцениваются в девять баллов 20:02
Курс евро понизился на 18 копеек до 89,1 рубля 19:59
Прогнозировать течение болезни поможет искусственный интеллект 19:44
ЦИК Болгарии зарегистрировал партию русофилов 19:15
Лидеры России и Парагвая обсудили борьбу с коронавирусом 18:56
Беларусь завершила вакцинацию медиков от COVID-19 вакциной "Спутник V" 18:56
Путин и Пашинян обсудили реализацию договоренностей по Карабаху 18:35
Легрейд выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону 18:33
Опубликованы анимированные постеры с основными бойцами Mortal Kombat 18:24
На Кубани после ограбления 101-летнего ветерана войны возбудили дело 18:22
Путин поручил к 2025 году запустить объекты научно-технической долины МГУ 18:21
Российские Су-27 перехватили самолеты ВВС Франции над Черным морем 18:18
Путин поручил обобщить опыт дистанционного обучения 18:17
Минфин разъяснил условия льготных ставок налога на вывод доходов 18:16
Южный вестибюль станции метро "Динамо" закроют на реставрацию 18:13
Абрамченко назвала приоритеты кабмина в области экологии и климата 17:48
Супруга Елизаветы II госпитализировали из-за плохого самочувствия 17:38
В КБР отменили ограничения на работу общепита 17:37
Путин поручил доработать проект программы развития МГУ 17:35
Петербургский суд запретил еще четыре аниме-сериала 17:19
Регулярное употребление кофе меняет структуру человеческого мозга 17:17
Вышел трейлер диснеевской "Круэллы" с Эммой Стоун 17:14
В МХАТ им. Горького назначен новый исполнительный директор 17:10
"Спутник V" зарегистрировали в Габоне 17:01
Завершено расследование дела о сокрытии 265 млн рублей от налогообложения 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Синицы, дятлы и воробьи голодают в мегаполисе из-за аномальных холодов
Синицы, дятлы и воробьи голодают в мегаполисе из-за аномальных холодов
17.02.2021 19:29
Рубрика: В мире

Уздечка для радикалов

Французский парламент принял закон о борьбе с экстремизмом
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 35(8386)
Национальное собрание Франции одобрило законопроект об "укреплении республиканских принципов". После рассмотрения его в Сенате, намеченного на конец марта, он вступит в силу.

В качестве инициатора этого документа выступил президент Эмманюэль Макрон, который решил повести масштабное наступление на приверженцев радикального ислама, обосновавшихся в стране и пытающихся диктовать обществу свои правила. Недаром первоначальное название закона было иным, и он был конкретно нацелен "против сепаратизма". Естественно, речь шла не о каких-то "региональных" сепаратистских тенденциях, хотя и они прослеживаются, скажем, на Корсике, а о тревожной ситуации, сложившейся в предместьях больших городов, где компактно проживают выходцы из стран Северной Африки. Именно они все больше превращаются в некие анклавы по этническим и религиозным признакам. По данным института социологических исследований IFOP, почти три четверти тамошней молодежи в возрасте до 25 лет считает положения шариата выше ценностей Пятой республики и соответственно относятся к этим ценностям.

Фото: Reuters
Во Франции ужесточили контроль за соблюдением комендантского часа

Название закона, отдавая дань политкорректности, все же пришлось изменить, чтобы избежать обвинений в том, что он направлен против всех мусульман, живущих в стране. Их здесь по некоторым данным от пяти до семи миллионов человек. В документе свыше 50 мер, с помощью которых французские власти намерены противостоять тем силам, которые хотят создать в стране, по выражению хозяина Елисейского дворца, "контр-общество", насаждая "исламский сепаратизм". Особое внимание уделяется школьному образованию, как средства защиты подрастающего поколения от экстремистской идеологии. С этого года вводится обязательное обучение всех без исключения жителей Франции с трехлетнего возраста в государственных школах, где детишек будут воспитывать в духе республиканских ценностей. Обучение на дому остается, но его разрешат только в исключительных случаях. А частные школы, среди которых половина мусульманских, власти поставят под жесткий контроль.

Ряд статей касается регламента функционирования мест отправления культа, в том числе их финансирования из-за рубежа. Хотя ислам в законе не упоминается, всем очевидно, что речь идет в первую очередь о деятельности мечетей и других мусульманских молельных домов. Теперь получаемые ими субсидии на суммму свыше 10 тысяч евро они должны официально задекларировать.

За распространение информации о правоохранителях предусмотрено лишение свободы до пяти лет и штраф в 75 тысяч евро

В законе также фигурирует статья, принятая, как здесь считают, по следам резонансного убийства приверженцем радикального ислама французского учителя истории и географии Самюэля Пати . В документе прописано следующее: те, кто подвергает опасности жизни других людей, распространяя информацию об их частной жизни и профессиональной деятельности, позволяющую их идентифицировать, установить их адрес, могут быть наказаны лишением свободы на три года и штрафом в 45 тысяч евро. Если же речь идет о представителях госвласти, о правоохранителях, то наказание будет строже - до пяти лет тюрьмы и 75 тысяч евро штрафа.

Не менее суровые наказания предусмотрены и за разжигание ненависти в социальных сетях.

Помимо этого в законе предусмотрены меры по борьбе с браками по принуждению. Также в нем категорически запрещается врачам предоставлять справки о девственности, которые родственники могут потребовать перед замужеством дочерей. Наказание - тюремный срок до одного года и большой штраф.

Между тем

На уполномоченную по защите прав человека во Франции Клэр Эдон обрушился шквал критики после того, как она предложила создать в стране зоны, свободные от проверки удостоверений личности. По ее словам, в некоторых районах эти процедуры стали просто "невыносимы для молодых людей" и порой носят откровенно дискриминационный характер. А в 95 процентах случаев и вовсе оказываются бессмысленными. Профсоюзы полицейских, которые еще летом прошлого года жаловались, что им все труднее и труднее поддерживать общественный порядок из-за возросшей в их сторону агрессии, призвали Эдон спуститься с небес на землю.

"В следующий раз, когда полицейские наткнутся на банду во время вооруженной карательной операции, они отвернутся? Правозащитница (Эдон. - Прим. "РГ") явно находится не на Земле и живет в параллельном буржуазном мире", - написала в Twitter организация "Синергия-Офицеры". Впоследствии Эдон в эфире радиостанции Europe 1 попыталась объясниться, уточнив, что не выступала за полный вывод полицейских из некоторых районов, а просто предложила им защищать местных жителей, но без проверки документов. Однако, как заявил газете Le Figaro генеральный секретарь "Синергии-Офицеры" Патрис Рибейро, именно эта процедура нередко позволяет найти разыскиваемых лиц или "перейти к личному досмотру" граждан, которые показались подозрительными. По мнению Профсоюза комиссаров Национальной полиции, предлагаемые Эдон территории станут фан-зонами для правонарушителей. "Во Франции не может быть зон, где право действует и где оно не действует. Чтобы быть равными перед законом, этот закон везде должен быть одинаковым", - цитирует Le Figaro генсека профсоюза Давида Ле Барса. Однако нашлись и те, кто поддержал Эдон, в том числе ассоциация по борьбе с расовой дискриминацией SOS Racisme.

Подготовила Диана Ковалева

В мире Европа Франция

Главное сегодня

Путин оценил идею продовольственных сертификатов
Российские Су-27 перехватили самолеты ВВС Франции над Черным морем
Володин назвал Россию "последним островом свободы"
Источник: ЕСПЧ принял решение потребовать от России освобождения Навального
МИД: Россия может перейти к политике сдерживания США
Украина стала камнем преткновения на пути сооружения "Большой Европы"
ВОЗ: Число новых случаев COVID-19 в мире падает, но мутации распространяются