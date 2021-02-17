Володин призвал не допускать нарушения прав россиян в ходе думских выборов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что в ходе парламентских выборов в России надо сделать все, чтобы не допустить нарушения прав россиян и ущемления свободы слова, как это было в США.

Спикер Госдумы на встрече президента с лидерами думских фракций напомнил о прошедших в США выборах. "Мы видим, насколько мир изменился и не выполняются национальные законодательства. Нам надо со своей стороны сделать все для того, чтобы у нас такое не происходило", - заявил он.

"Здесь речь идет в первую очередь о ситуации, связанной с крупными IT-компаниями, которые практически перечеркивают законодательство всех стран и на свое усмотрение решают вопросы свободы слова. Это фундаментальные права. Мы должны их защищать. И в этом вопросе у нас есть консенсус", - отметил Володин.

По его словам, нужно сделать все, чтобы волеизъявление россиян в ходе выборов прошло свободно, и чтобы каждый свое право реализовал.