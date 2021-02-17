ВОЗ: Число новых случаев COVID-19 в мире падает, но мутации распространяются

Число новых случаев коронавируса в мире снижается уже пятую неделю, при этом число стран, где выявлены его мутации, продолжает расти. Об этом рассказали представители Всемирной организации здравоохранения.

"По итогам минувших семи дней выявлено 2 миллиона 726 тысяч 974 новых случая заражения COVID-19, что на 16% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Сокращается и число летальных исходов в мире", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

В то же время мутации вируса, как отметили эксперты, продолжают распространятся. Так, по данным ВОЗ, "британский" штамм обнаружен уже в 94 странах, "южноафриканский" в 46 странах, а "бразильский" штамм - в 21.