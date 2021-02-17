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17.02.2021 09:11
Рубрика: Общество

Врач рассказал о вреде "кубиков" на животе

Текст: Сергей Бабкин

Стремление женщин к "кубикам" на животе может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Таким мнением с агентством "Москва" поделился главный врач медицинского центра МФТИ Алексей Чуршин.

Фото: iStock
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При слишком сильном снижении массы тела и одновременной "прокачке" пресса нередко случается гормональный дисбаланс, отмечает эксперт. "Все смещается в сторону относительной гиперандрогении - преобладания активности мужских половых гормонов, когда женская фигура и кожа могут напоминать мужскую", - сказал Алексей Чуршин.

В то же время собеседник агентства поддержал стремление к здоровому образу жизни и снижению процента жира на животе.

"Плоский, подтянутый живот смотрится красиво и эстетично. А в "кубиках" нет особой необходимости", - добавил Алексей Чуршин.

Общество Здоровье

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