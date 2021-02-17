ВС объяснил, кто сможет вернуть деньги за отмененные из-за COVID авиарейсы

Верховный суд России объяснил, что социально незащищенные категории граждан вправе вернуть деньги за сгоревшие из-за пандемии турпутевки, а также за авиабилеты на отмененные рейсы.

Детальные разъяснения содержатся в опубликованном обзоре судебной практики. Как напомнил Верховный суд, с 24 июля 2020 года заказчику туристической услуги, достигшему возраста 65 лет или находящемуся в трудной жизненной ситуации (включая установление инвалидности, временную нетрудоспособность на период свыше 2 месяцев подряд, регистрацию в качестве безработного гражданина), предоставляется право на возврат сумм, уплаченных за туристский продукт, в течение 90 дней с даты предъявления соответствующего требования, но не позднее 31 декабря 2021 года.

В связи с этим Верховный Суд Российской Федерации разъяснил, что для реализации этого права инвалидность, временная нетрудоспособность либо регистрация в качестве безработного гражданина должны иметь место полностью или частично в указанный период, независимо от дня наступления соответствующего обстоятельства. Например, для возврата денежной суммы в течение 90 календарных дней достаточно превышения двухмесячного срока временной нетрудоспособности, одна часть которого, в том числе и один день, имела место с 24 июля 2020 года.

При отмене авиарейса в связи с ограничениями воздушного сообщения и в других случаях, установленных Правительством Российской Федерации, отдельным категориям пассажиров (в том числе инвалидам I и II групп) предоставляется право на возврат провозной платы до истечения 3 лет с даты отправления, указанной в билете. Верховный Суд обратил внимание судов на то, что указанное право предоставляется в том числе гражданам, которые приобрели соответствующий статус после заключения договора перевозки (например, были признаны инвалидами I или II групп).