С 17 февраля заочное установление инвалидности допускается на основании медицинских документов за последние 12 месяцев. Вступают в силу поправки во временный порядок признания лица инвалидом.

Как пояснили в минтруде, до октября освидетельствование проводится без участия граждан на основании меддокументов, которые поступают в Бюро медико-социальной экспертизы по электронному документообороту из поликлиники. Поправки уточняют срок давности этих документов, который теперь может доходить до одного года. Это значит, что человеку не потребуется повторное медицинское обследование, если в течение 12 месяцев до направления на освидетельствование он его уже проходил. Группа инвалидности будет присвоена на основании результатов обследования, подтверждающих наличие у человека заболевания, дефектов, нарушения функций организма.

Поскольку в большинстве случаев инвалидность устанавливается на год или на два, то автоматически она продлевается на такой же срок, уточнили в ведомстве. Человек получает уведомление об этом, которое приходит по почте или в электронном в виде в личный кабинет на портале госуслуг. Автоматически продлеваются и все меры соцподдержки, в том числе - пенсия по инвалидности, право на технические средства реабилитации, предусмотренное программой реабилитации (абилитации) инвалида.

Заочный порядок установления инвалидности действует с 9 апреля 2020 года, он был введен из-за пандемии: люди с ограниченными возможностями здоровья входят в группу риска по коронавирусу и чаще всего переносят его тяжело. В минтруде не исключают, что в дальнейшем заочный порядок останется, но будет применяться не во всех случаях.