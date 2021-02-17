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17.02.2021 00:01
Рубрика: Общество

В порядке без очереди

Уточнен срок давности документов для заочного установления инвалидности
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 33(8384)
С 17 февраля заочное установление инвалидности допускается на основании медицинских документов за последние 12 месяцев. Вступают в силу поправки во временный порядок признания лица инвалидом.

Как пояснили в минтруде, до октября освидетельствование проводится без участия граждан на основании меддокументов, которые поступают в Бюро медико-социальной экспертизы по электронному документообороту из поликлиники. Поправки уточняют срок давности этих документов, который теперь может доходить до одного года. Это значит, что человеку не потребуется повторное медицинское обследование, если в течение 12 месяцев до направления на освидетельствование он его уже проходил. Группа инвалидности будет присвоена на основании результатов обследования, подтверждающих наличие у человека заболевания, дефектов, нарушения функций организма.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Поскольку в большинстве случаев инвалидность устанавливается на год или на два, то автоматически она продлевается на такой же срок, уточнили в ведомстве. Человек получает уведомление об этом, которое приходит по почте или в электронном в виде в личный кабинет на портале госуслуг. Автоматически продлеваются и все меры соцподдержки, в том числе - пенсия по инвалидности, право на технические средства реабилитации, предусмотренное программой реабилитации (абилитации) инвалида.

Заочный порядок установления инвалидности действует с 9 апреля 2020 года, он был введен из-за пандемии: люди с ограниченными возможностями здоровья входят в группу риска по коронавирусу и чаще всего переносят его тяжело. В минтруде не исключают, что в дальнейшем заочный порядок останется, но будет применяться не во всех случаях.

Общество Здоровье Правительство Минтруд

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