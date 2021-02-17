Видео: вулкан Этна на Сицилии заливает лавой долину

На Сицилии началось мощное извержение из юго-восточного кратера вулкана Этна на высоте около 3000 метров, сообщает итальянское новостное агентство Ansa.

Повышение активности вулкана было зафиксировано 16 февраля в 16:10 местного времени (18:10 Мск). Вскоре после этого кратер выбросил на высоту более километра сильный столб дыма и пепла, который стало сдувать в южном направлении. Пепел начал оседать на расположенные к югу от вулкана деревни и поля.

Следом появился фонтан лавы, которая стала разливаться вдоль долины, расположенной под юго-восточным кратером. Извержение сопровождается сильным тремором и инфразвуковой активностью.

Международный аэропорт Сицилии в Катанье временно приостановил работу.

В настоящее время извержение продолжается.

Предыдущее извержение Этны было в декабре 2018 года и сопровождалось землетрясением, разрушившим несколько домов в Катанье, тогда пострадали четыре человека.