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17.02.2021 00:01
Рубрика: В мире

Видео: вулкан Этна на Сицилии заливает лавой долину

Текст: Константин Волков
На Сицилии началось мощное извержение из юго-восточного кратера вулкана Этна на высоте около 3000 метров, сообщает итальянское новостное агентство Ansa.
Фото: AP Photo/Slamet Riyadi
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Повышение активности вулкана было зафиксировано 16 февраля в 16:10 местного времени (18:10 Мск). Вскоре после этого кратер выбросил на высоту более километра сильный столб дыма и пепла, который стало сдувать в южном направлении. Пепел начал оседать на расположенные к югу от вулкана деревни и поля.

Следом появился фонтан лавы, которая стала разливаться вдоль долины, расположенной под юго-восточным кратером. Извержение сопровождается сильным тремором и инфразвуковой активностью.

Международный аэропорт Сицилии в Катанье временно приостановил работу.

В настоящее время извержение продолжается.

Предыдущее извержение Этны было в декабре 2018 года и сопровождалось землетрясением, разрушившим несколько домов в Катанье, тогда пострадали четыре человека.

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