Видео: вулкан Этна на Сицилии заливает лавой долину

На Сицилии началось мощное извержение из юго-восточного кратера вулкана Этна на высоте около 3000 метров, сообщает итальянское новостное агентство Ansa.
Повышение активности вулкана было зафиксировано 16 февраля в 16:10 местного времени (18:10 Мск). Вскоре после этого кратер выбросил на высоту более километра сильный столб дыма и пепла, который стало сдувать в южном направлении. Пепел начал оседать на расположенные к югу от вулкана деревни и поля.
Следом появился фонтан лавы, которая стала разливаться вдоль долины, расположенной под юго-восточным кратером. Извержение сопровождается сильным тремором и инфразвуковой активностью.
Международный аэропорт Сицилии в Катанье временно приостановил работу.
В настоящее время извержение продолжается.
Предыдущее извержение Этны было в декабре 2018 года и сопровождалось землетрясением, разрушившим несколько домов в Катанье, тогда пострадали четыре человека.