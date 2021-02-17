Вышла автобиография солиста Iron Maiden Брюса Дикинсона

Если увлечение чтением книг снова вернется к людям, то это произойдет уже не только благодаря хорошим писателям, но и музыкантам. Ведь у звезд рока, рэпа, R&B и танцевальной попсы - тысячи зрителей на каждом концерте, внушительные тиражи альбомов и масса фанатов в соцсетях! А с недавних пор популярные артисты полюбили и писать книги о себе! И это - уже новый тренд сезона.

В своей книге Брюс Дикинсон умело смешивает воспоминания с остроумными наблюдениями и советами.

Теперь в русском переводе вышла и автобиография Брюса Дикинсона из Iron Maiden. Певца по прозвищу Сирена, который также сочиняет романы, киносценарии, управляет самолетом боинг, а однажды пилотировал его в московский аэропорт Шереметьево под занавес очередного мирового турне Iron Maiden. Очень хотелось узнать из его автобиографии о том, когда же он все успевает?!

В честь выхода книги новый Брюс Всемогущий провел и небольшой тур по Европе. Немного пел, читал фрагменты из своей книги, получившей название "Зачем нужна эта кнопка?". Когда позволяла пандемия, наведался и в нашу страну. Рассказал обозревателю "РГ" о том, как работал: "Обычно я пишу, когда мне это необходимо делать, как говорится "кровь из носу", и для конкретных проектов. А в других случаях я долго думаю о том, что бы мне написать, и у меня это никогда не получается. Так что с автобиографией было непросто: меня никто не торопил, я никому ничего не был обязан, поэтому можно сказать, мне приходилось дисциплинировать себя, а в отдельных случаях и заставлять. Но постепенно мне и самому стало очень интересно..." И уточнил: "Я сел и стал вспоминать истории из своей жизни, начиная с того, что помнил про детство. Так постепенно двинулся дальше..."

Теперь книга наконец-то вышла и в России. Повествование Брюс ведет в хронологическом порядке. Непринужденно смешивает воспоминания с остроумными наблюдениями, полезными советами и интересными размышлениями. Невозмутимо дает уроки вокального мастерства, высказывает мнение об устройстве шоу-бизнеса и истинном стиле группы Iron Maiden. И даже о том, как проводит курсы обучения новых пилотов.

Но при этом Дикинсон надолго не задерживается ни на одной теме. От этого - чтение становится легче и комфортнее, но внимательному читателю хочется еще мыслей и подробностей. Чуть дольше Дикинсон рассказывает лишь о поре, когда у него была диагностирована онкология (две опухоли - в языке и в лимфоузле с правой стороны шеи. - Прим. ред.). Вспоминает о лечении и выдает афоризм - "жизнь слишком коротка, чтобы злиться на раковую опухоль".

Когда читаешь, не покидает ощущение, что Дикинсон мог бы написать и больше, но в какой-то момент остановил себя. А жаль. И то, что редактор ему не посоветовал: "Давай еще, людям все это важно знать!" Впрочем, похоже, в Англии рок-звезды тоже знают строчки из песни "первым делом, первым делом самолеты, ну а девушки, а девушки потом..." О своих женах и детях Брюс, кстати, в книге решил не рассказывать...

Кстати

Вышли также любопытные автобиографии Светланы Сургановой, Мэрайи Кэри, Принса, Элтона Джона, Трики, Джессики Симпсон, Надежды Бабкиной, Александра Пескова, Наталии Гулькиной и других.