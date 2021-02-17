Выставка произведений Марка Шагала вошла в шорт-лист российской премии

Ежегодная премия "The Art Newspaper Russia" объявила шорт-лист номинантов. В него вошли самые значимые события в области искусства в пяти номинациях: "Музей года", "Выставка года", "Книга года", "Реставрация года" и "Личный вклад".

В номинации "Музей года" представлен Музейно-выставочный комплекс Московской области "Новый Иерусалим", расположенный в Истре.

В 2020 году "Новый Иерусалим" отметил столетний юбилей. Большую часть своей истории, а именно 94 года, музей был прописан в стенах одноименного монастыря, основанного в XVII веке патриархом Никоном. В 2014 году музейный комплекс переехал в отдельное, специально возведенное для него здание. И очень многое вынужден был начать с нуля...

За последние шесть лет молодая и амбициозная команда организовала в "Новом Иерусалиме" ряд блистательных выставок. Вот только некоторые из них: "Пабло Пикассо: художник и книга" (2017-2018 годы), "Эпоха Дюрера" (2018 год), "Стиль Фаберже" (2018-2019 годы), "Марк Шагал. Между небом и землей" (2019-2020 годы)...

Уникальный проект "Между небом и землей" представил широкой публике 239 работ выдающегося живописца нового времени Марка Шагала. Эти работы витебского гения хранятся в музеях и частных коллекциях трех стран - Беларуси, России и Франции.

Следует отметить такой немаловажный факт. Патриарх Никон задумал Новый Иерусалим как образ храма Гроба Господня - аналог христианских святынь в Палестине. Марк Шагал в своем творчестве тоже "конструировал" небесное царство, полное символов. Он даже утверждал, что "родился между небом и землей", и постоянно пребывал в этом "промежуточном" пространстве, понимая свое существование в искусстве и жизни как бытие в особом измерении.

В первый раздел выставки произведений Марка Шагала вошли произведения на темы детства и семьи, изложенные в его книге "Моя жизнь". Семья, друзья, родной Витебск сыграли огромную роль в формировании этого "воображаемого мира".

Из Витебска на выставку в Подмосковье привезли уникальный экспонат - графический лист "Колено Иосифа". Он входит в серию литографий "Двенадцать колен Израилевых". Ее подарил витебскому музею владелец галереи графики Шагала в швейцарском городе Майлен Гюнтер Коматовски.

Двадцать два эскиза к картинам и офортам и 105 гравюр, которые художник подарил своей второй жене Ваве, были представлены в России впервые. На вернисаже побывала внучка художника Мерет Мейер. Что же касается других изюминок престижной российской премии, то в номинации "Выставка года" представлена экспозиция "Ненавсегда. 1968-1985". Она была организована Государственной Третьяковской галереей, генеральный директор которой Зельфира Трегулова отмечена высшей наградой Беларуси - орденом Франциска Скорины.