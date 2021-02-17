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17.02.2021 07:57
Рубрика: В мире

За праздничные выходные на дорогах Вьетнама погибли 94 человека

Жертвами аварий на дорогах Вьетнама в дни празднования Нового года по лунному календарю стали 94 человека, еще 98 получили различные травмы. Об этом сообщили в Национальном комитете по обеспечению безопасности дорожного движения.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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По данным ведомства, за праздничные выходные с 10 по 16 февраля по всей стране произошли свыше 150 аварий, пишет ТАСС. Основными причинами стали нарушение правил дорожного движения водителями и управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

По данным дорожной полиции Вьетнама, аварийность в этом году сократилось на 11,5% по сравнению с праздничными днями в 2020-м.

В мире Юго-Восточная Азия Вьетнам

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