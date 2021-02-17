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17.02.2021 11:03
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 12 828 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки в России выявлено 12 828 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,1% не имели клинических проявлений болезни.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 1282
  • 2 Санкт-Петербург 1103
  • 3 Московская область 470
  • 4 Нижегородская область 419
  • 5 Воронежская область 356
  • 6 Ростовская область 326
  • 7 Самарская область 294
  • 8 Челябинская область 255
  • 9 Пермский край 252
  • 10 Иркутская область 243
  • 11 Свердловская область 228
  • 12 Саратовская область 224
  • 13 Вологодская область 221
  • 14 Волгоградская область 209
  • 15 Пензенская область 198
  • 16 Красноярский край 188
  • 17 Архангельская область 186
  • 18 Ленинградская область 186
  • 19 Краснодарский край 169
  • 20 Республика Карелия 165
  • 21 Ярославская область 164
  • 22 Ставропольский край 162
  • 23 Алтайский край 159
  • 24 Тверская область 158
  • 25 Курская область 154
  • 26 Республика Башкортостан 153
  • 27 Калининградская область 149
  • 28 Белгородская область 144
  • 29 Смоленская область 143
  • 30 Тульская область 142
  • 31 Калужская область 141
  • 32 Забайкальский край 141
  • 33 Кировская область 140
  • 34 Мурманская область 137
  • 35 Липецкая область 137
  • 36 Владимирская область 137
  • 37 Ивановская область 135
  • 38 Астраханская область 132
  • 39 Брянская область 132
  • 40 Ханты-Мансийский автономный округ 131
  • 41 Тамбовская область 127
  • 42 Хабаровский край 127
  • 43 Новосибирская область 126
  • 44 Ульяновская область 125
  • 45 Республика Крым 124
  • 46 Орловская область 119
  • 47 Приморский край 117
  • 48 Омская область 113
  • 49 Новгородская область 109
  • 50 Оренбургская область 105
  • 51 Республика Бурятия 100
  • 52 Тюменская область 98
  • 53 Удмуртская Республика 94
  • 54 Рязанская область 90
  • 55 Курганская область 85
  • 56 Республика Коми 83
  • 57 Кабардино-Балкарская Республика 77
  • 58 Севастополь 75
  • 59 Кемеровская область 75
  • 60 Томская область 67
  • 61 Сахалинская область 66
  • 62 Республика Татарстан 65
  • 63 Республика Мордовия 64
  • 64 Республика Чувашия 61
  • 65 Республика Дагестан 60
  • 66 Псковская область 59
  • 67 Республика Саха (Якутия) 59
  • 68 Республика Калмыкия 53
  • 69 Карачаево-Черкесская Республика 51
  • 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 51
  • 71 Костромская область 50
  • 72 Республика Северная Осетия-Алания 42
  • 73 Камчатский край 40
  • 74 Республика Марий Эл 40
  • 75 Амурская область 39
  • 76 Республика Хакасия 28
  • 77 Республика Ингушетия 27
  • 78 Республика Адыгея 26
  • 79 Республика Алтай 15
  • 80 Чеченская Республика 14
  • 81 Магаданская область 5
  • 82 Республика Тыва 5
  • 83 Еврейская автономная область 4
  • 84 Ненецкий автономный округ 2
  • 85 Чукотский автономный округ 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 112 151 случай (+0,31%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Тыва 0,03%
  • 2. Магаданская область 0,06%
  • 3. Республика Алтай, Еврейская автономная область 0,09%За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 919 человек
За последние сутки подтверждено 467 смертей
  • Москва 59
  • Санкт-Петербург 37
  • Московская область 30
  • Воронежская область 23
  • Ростовская область 19
  • Краснодарский край 16
  • Пермский край 14
  • Свердловская область 14
  • Красноярский край 13
  • Ленинградская область 12
  • Алтайский край 12
  • Нижегородская область 11
  • Владимирская область 9
  • Смоленская область 8
  • Тульская область 8
  • Ульяновская область 8
  • Вологодская область 7
  • Мурманская область 7
  • Курганская область 7
  • Иркутская область 7
  • Новосибирская область 7
  • Ивановская область 6
  • Волгоградская область 6
  • Ставропольский край 6
  • Республика Чувашия 6
  • Челябинская область 6
  • Омская область 6
  • Республика Дагестан 5
  • Республика Хакасия 5
  • Белгородская область 4
  • Костромская область 4
  • Тверская область 4
  • Республика Крым 4
  • Астраханская область 4
  • Севастополь 4
  • Республика Башкортостан 4
  • Удмуртская Республика 4
  • Липецкая область 3
  • Рязанская область 3
  • Республика Северная Осетия - Алания 3
  • Оренбургская область 3
  • Пензенская область 3
  • Самарская область 3
  • Саратовская область 3
  • Ханты-Мансийский автономный округ 3
  • Камчатский край 3
  • Орловская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Ярославская область 2
  • Республика Карелия 2
  • Республика Коми 2
  • Псковская область 2
  • Республика Адыгея 2
  • Тюменская область 2
  • Республика Бурятия 2
  • Республика Саха (Якутия) 2
  • Приморский край 2
  • Хабаровский край 2
  • Брянская область 1
  • Курская область 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Республика Мордовия 1
  • Кировская область 1
  • Республика Тыва 1
  • Кемеровская область 1
  • Забайкальский край 1
  • Амурская область 1
  • Сахалинская область 1

За весь период по России умерло 81 446 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 919 человек
  • Санкт-Петербург 2882
  • Москва 2243
  • Московская область 755
  • Нижегородская область 434
  • Иркутская область 408
  • Воронежская область 369
  • Челябинская область 346
  • Ростовская область 339
  • Пензенская область 314
  • Самарская область 286
  • Краснодарский край 279
  • Вологодская область 258
  • Астраханская область 257
  • Республика Башкортостан 257
  • Саратовская область 257
  • Тамбовская область 252
  • Свердловская область 238
  • Ставропольский край 227
  • Приморский край 227
  • Тверская область 207
  • Волгоградская область 204
  • Забайкальский край 203
  • Пермский край 201
  • Красноярский край 200
  • Архангельская область 197
  • Республика Карелия 188
  • Ярославская область 181
  • Ленинградская область 178
  • Брянская область 177
  • Хабаровский край 173
  • Республика Бурятия 169
  • Алтайский край 163
  • Ханты-Мансийский автономный округ 162
  • Оренбургская область 156
  • Мурманская область 155
  • Белгородская область 154
  • Тульская область 153
  • Курская область 152
  • Калининградская область 146
  • Республика Крым 144
  • Кировская область 143
  • Владимирская область 142
  • Республика Саха (Якутия) 139
  • Сахалинская область 139
  • Калужская область 138
  • Орловская область 136
  • Томская область 134
  • Ульяновская область 130
  • Ивановская область 129
  • Омская область 129
  • Липецкая область 120
  • Республика Коми 113
  • Тюменская область 112
  • Новгородская область 106
  • Псковская область 105
  • Кемеровская область 103
  • Смоленская область 102
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 97
  • Удмуртская Республика 96
  • Костромская область 94
  • Рязанская область 93
  • Курганская область 93
  • Республика Татарстан 92
  • Республика Мордовия 90
  • Севастополь 89
  • Кабардино-Балкарская Республика 81
  • Новосибирская область 79
  • Республика Дагестан 75
  • Республика Чувашия 68
  • Республика Алтай 59
  • Республика Калмыкия 48
  • Республика Хакасия 48
  • Республика Северная Осетия - Алания 46
  • Амурская область 44
  • Камчатский край 43
  • Республика Марий Эл 41
  • Республика Адыгея 35
  • Карачаево-Черкесская Республика 33
  • Чеченская Республика 27
  • Магаданская область 19
  • Республика Тыва 7
  • Республика Ингушетия 4
  • Еврейская автономная область 4
  • Чукотский автономный округ 2
  • Ненецкий автономный округ 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 642 582.

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