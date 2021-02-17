За сутки в России подтверждено 12 828 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России выявлено 12 828 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,1% не имели клинических проявлений болезни.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 1282
- 2 Санкт-Петербург 1103
- 3 Московская область 470
- 4 Нижегородская область 419
- 5 Воронежская область 356
- 6 Ростовская область 326
- 7 Самарская область 294
- 8 Челябинская область 255
- 9 Пермский край 252
- 10 Иркутская область 243
- 11 Свердловская область 228
- 12 Саратовская область 224
- 13 Вологодская область 221
- 14 Волгоградская область 209
- 15 Пензенская область 198
- 16 Красноярский край 188
- 17 Архангельская область 186
- 18 Ленинградская область 186
- 19 Краснодарский край 169
- 20 Республика Карелия 165
- 21 Ярославская область 164
- 22 Ставропольский край 162
- 23 Алтайский край 159
- 24 Тверская область 158
- 25 Курская область 154
- 26 Республика Башкортостан 153
- 27 Калининградская область 149
- 28 Белгородская область 144
- 29 Смоленская область 143
- 30 Тульская область 142
- 31 Калужская область 141
- 32 Забайкальский край 141
- 33 Кировская область 140
- 34 Мурманская область 137
- 35 Липецкая область 137
- 36 Владимирская область 137
- 37 Ивановская область 135
- 38 Астраханская область 132
- 39 Брянская область 132
- 40 Ханты-Мансийский автономный округ 131
- 41 Тамбовская область 127
- 42 Хабаровский край 127
- 43 Новосибирская область 126
- 44 Ульяновская область 125
- 45 Республика Крым 124
- 46 Орловская область 119
- 47 Приморский край 117
- 48 Омская область 113
- 49 Новгородская область 109
- 50 Оренбургская область 105
- 51 Республика Бурятия 100
- 52 Тюменская область 98
- 53 Удмуртская Республика 94
- 54 Рязанская область 90
- 55 Курганская область 85
- 56 Республика Коми 83
- 57 Кабардино-Балкарская Республика 77
- 58 Севастополь 75
- 59 Кемеровская область 75
- 60 Томская область 67
- 61 Сахалинская область 66
- 62 Республика Татарстан 65
- 63 Республика Мордовия 64
- 64 Республика Чувашия 61
- 65 Республика Дагестан 60
- 66 Псковская область 59
- 67 Республика Саха (Якутия) 59
- 68 Республика Калмыкия 53
- 69 Карачаево-Черкесская Республика 51
- 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 51
- 71 Костромская область 50
- 72 Республика Северная Осетия-Алания 42
- 73 Камчатский край 40
- 74 Республика Марий Эл 40
- 75 Амурская область 39
- 76 Республика Хакасия 28
- 77 Республика Ингушетия 27
- 78 Республика Адыгея 26
- 79 Республика Алтай 15
- 80 Чеченская Республика 14
- 81 Магаданская область 5
- 82 Республика Тыва 5
- 83 Еврейская автономная область 4
- 84 Ненецкий автономный округ 2
- 85 Чукотский автономный округ 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 112 151 случай (+0,31%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Тыва 0,03%
- 2. Магаданская область 0,06%
- 3. Республика Алтай, Еврейская автономная область 0,09%За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 919 человек
За последние сутки подтверждено 467 смертей
- Москва 59
- Санкт-Петербург 37
- Московская область 30
- Воронежская область 23
- Ростовская область 19
- Краснодарский край 16
- Пермский край 14
- Свердловская область 14
- Красноярский край 13
- Ленинградская область 12
- Алтайский край 12
- Нижегородская область 11
- Владимирская область 9
- Смоленская область 8
- Тульская область 8
- Ульяновская область 8
- Вологодская область 7
- Мурманская область 7
- Курганская область 7
- Иркутская область 7
- Новосибирская область 7
- Ивановская область 6
- Волгоградская область 6
- Ставропольский край 6
- Республика Чувашия 6
- Челябинская область 6
- Омская область 6
- Республика Дагестан 5
- Республика Хакасия 5
- Белгородская область 4
- Костромская область 4
- Тверская область 4
- Республика Крым 4
- Астраханская область 4
- Севастополь 4
- Республика Башкортостан 4
- Удмуртская Республика 4
- Липецкая область 3
- Рязанская область 3
- Республика Северная Осетия - Алания 3
- Оренбургская область 3
- Пензенская область 3
- Самарская область 3
- Саратовская область 3
- Ханты-Мансийский автономный округ 3
- Камчатский край 3
- Орловская область 2
- Тамбовская область 2
- Ярославская область 2
- Республика Карелия 2
- Республика Коми 2
- Псковская область 2
- Республика Адыгея 2
- Тюменская область 2
- Республика Бурятия 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Приморский край 2
- Хабаровский край 2
- Брянская область 1
- Курская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Республика Мордовия 1
- Кировская область 1
- Республика Тыва 1
- Кемеровская область 1
- Забайкальский край 1
- Амурская область 1
- Сахалинская область 1
За весь период по России умерло 81 446 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 919 человек
- Санкт-Петербург 2882
- Москва 2243
- Московская область 755
- Нижегородская область 434
- Иркутская область 408
- Воронежская область 369
- Челябинская область 346
- Ростовская область 339
- Пензенская область 314
- Самарская область 286
- Краснодарский край 279
- Вологодская область 258
- Астраханская область 257
- Республика Башкортостан 257
- Саратовская область 257
- Тамбовская область 252
- Свердловская область 238
- Ставропольский край 227
- Приморский край 227
- Тверская область 207
- Волгоградская область 204
- Забайкальский край 203
- Пермский край 201
- Красноярский край 200
- Архангельская область 197
- Республика Карелия 188
- Ярославская область 181
- Ленинградская область 178
- Брянская область 177
- Хабаровский край 173
- Республика Бурятия 169
- Алтайский край 163
- Ханты-Мансийский автономный округ 162
- Оренбургская область 156
- Мурманская область 155
- Белгородская область 154
- Тульская область 153
- Курская область 152
- Калининградская область 146
- Республика Крым 144
- Кировская область 143
- Владимирская область 142
- Республика Саха (Якутия) 139
- Сахалинская область 139
- Калужская область 138
- Орловская область 136
- Томская область 134
- Ульяновская область 130
- Ивановская область 129
- Омская область 129
- Липецкая область 120
- Республика Коми 113
- Тюменская область 112
- Новгородская область 106
- Псковская область 105
- Кемеровская область 103
- Смоленская область 102
- Ямало-Ненецкий автономный округ 97
- Удмуртская Республика 96
- Костромская область 94
- Рязанская область 93
- Курганская область 93
- Республика Татарстан 92
- Республика Мордовия 90
- Севастополь 89
- Кабардино-Балкарская Республика 81
- Новосибирская область 79
- Республика Дагестан 75
- Республика Чувашия 68
- Республика Алтай 59
- Республика Калмыкия 48
- Республика Хакасия 48
- Республика Северная Осетия - Алания 46
- Амурская область 44
- Камчатский край 43
- Республика Марий Эл 41
- Республика Адыгея 35
- Карачаево-Черкесская Республика 33
- Чеченская Республика 27
- Магаданская область 19
- Республика Тыва 7
- Республика Ингушетия 4
- Еврейская автономная область 4
- Чукотский автономный округ 2
- Ненецкий автономный округ 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 642 582.