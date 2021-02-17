За сутки в России подтверждено 12 828 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России выявлено 12 828 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,1% не имели клинических проявлений болезни.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 1282

2 Санкт-Петербург 1103

3 Московская область 470

4 Нижегородская область 419

5 Воронежская область 356

6 Ростовская область 326

7 Самарская область 294

8 Челябинская область 255

9 Пермский край 252

10 Иркутская область 243

11 Свердловская область 228

12 Саратовская область 224

13 Вологодская область 221

14 Волгоградская область 209

15 Пензенская область 198

16 Красноярский край 188

17 Архангельская область 186

18 Ленинградская область 186

19 Краснодарский край 169

20 Республика Карелия 165

21 Ярославская область 164

22 Ставропольский край 162

23 Алтайский край 159

24 Тверская область 158

25 Курская область 154

26 Республика Башкортостан 153

27 Калининградская область 149

28 Белгородская область 144

29 Смоленская область 143

30 Тульская область 142

31 Калужская область 141

32 Забайкальский край 141

33 Кировская область 140

34 Мурманская область 137

35 Липецкая область 137

36 Владимирская область 137

37 Ивановская область 135

38 Астраханская область 132

39 Брянская область 132

40 Ханты-Мансийский автономный округ 131

41 Тамбовская область 127

42 Хабаровский край 127

43 Новосибирская область 126

44 Ульяновская область 125

45 Республика Крым 124

46 Орловская область 119

47 Приморский край 117

48 Омская область 113

49 Новгородская область 109

50 Оренбургская область 105

51 Республика Бурятия 100

52 Тюменская область 98

53 Удмуртская Республика 94

54 Рязанская область 90

55 Курганская область 85

56 Республика Коми 83

57 Кабардино-Балкарская Республика 77

58 Севастополь 75

59 Кемеровская область 75

60 Томская область 67

61 Сахалинская область 66

62 Республика Татарстан 65

63 Республика Мордовия 64

64 Республика Чувашия 61

65 Республика Дагестан 60

66 Псковская область 59

67 Республика Саха (Якутия) 59

68 Республика Калмыкия 53

69 Карачаево-Черкесская Республика 51

70 Ямало-Ненецкий автономный округ 51

71 Костромская область 50

72 Республика Северная Осетия-Алания 42

73 Камчатский край 40

74 Республика Марий Эл 40

75 Амурская область 39

76 Республика Хакасия 28

77 Республика Ингушетия 27

78 Республика Адыгея 26

79 Республика Алтай 15

80 Чеченская Республика 14

81 Магаданская область 5

82 Республика Тыва 5

83 Еврейская автономная область 4

84 Ненецкий автономный округ 2

85 Чукотский автономный округ 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 112 151 случай (+0,31%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Тыва 0,03%

2. Магаданская область 0,06%

3. Республика Алтай, Еврейская автономная область 0,09%За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 919 человек За последние сутки подтверждено 467 смертей Москва 59

Санкт-Петербург 37

Московская область 30

Воронежская область 23

Ростовская область 19

Краснодарский край 16

Пермский край 14

Свердловская область 14

Красноярский край 13

Ленинградская область 12

Алтайский край 12

Нижегородская область 11

Владимирская область 9

Смоленская область 8

Тульская область 8

Ульяновская область 8

Вологодская область 7

Мурманская область 7

Курганская область 7

Иркутская область 7

Новосибирская область 7

Ивановская область 6

Волгоградская область 6

Ставропольский край 6

Республика Чувашия 6

Челябинская область 6

Омская область 6

Республика Дагестан 5

Республика Хакасия 5

Белгородская область 4

Костромская область 4

Тверская область 4

Республика Крым 4

Астраханская область 4

Севастополь 4

Республика Башкортостан 4

Удмуртская Республика 4

Липецкая область 3

Рязанская область 3

Республика Северная Осетия - Алания 3

Оренбургская область 3

Пензенская область 3

Самарская область 3

Саратовская область 3

Ханты-Мансийский автономный округ 3

Камчатский край 3

Орловская область 2

Тамбовская область 2

Ярославская область 2

Республика Карелия 2

Республика Коми 2

Псковская область 2

Республика Адыгея 2

Тюменская область 2

Республика Бурятия 2

Республика Саха (Якутия) 2

Приморский край 2

Хабаровский край 2

Брянская область 1

Курская область 1

Республика Калмыкия 1

Республика Мордовия 1

Кировская область 1

Республика Тыва 1

Кемеровская область 1

Забайкальский край 1

Амурская область 1

Сахалинская область 1 За весь период по России умерло 81 446 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 919 человек Санкт-Петербург 2882

Москва 2243

Московская область 755

Нижегородская область 434

Иркутская область 408

Воронежская область 369

Челябинская область 346

Ростовская область 339

Пензенская область 314

Самарская область 286

Краснодарский край 279

Вологодская область 258

Астраханская область 257

Республика Башкортостан 257

Саратовская область 257

Тамбовская область 252

Свердловская область 238

Ставропольский край 227

Приморский край 227

Тверская область 207

Волгоградская область 204

Забайкальский край 203

Пермский край 201

Красноярский край 200

Архангельская область 197

Республика Карелия 188

Ярославская область 181

Ленинградская область 178

Брянская область 177

Хабаровский край 173

Республика Бурятия 169

Алтайский край 163

Ханты-Мансийский автономный округ 162

Оренбургская область 156

Мурманская область 155

Белгородская область 154

Тульская область 153

Курская область 152

Калининградская область 146

Республика Крым 144

Кировская область 143

Владимирская область 142

Республика Саха (Якутия) 139

Сахалинская область 139

Калужская область 138

Орловская область 136

Томская область 134

Ульяновская область 130

Ивановская область 129

Омская область 129

Липецкая область 120

Республика Коми 113

Тюменская область 112

Новгородская область 106

Псковская область 105

Кемеровская область 103

Смоленская область 102

Ямало-Ненецкий автономный округ 97

Удмуртская Республика 96

Костромская область 94

Рязанская область 93

Курганская область 93

Республика Татарстан 92

Республика Мордовия 90

Севастополь 89

Кабардино-Балкарская Республика 81

Новосибирская область 79

Республика Дагестан 75

Республика Чувашия 68

Республика Алтай 59

Республика Калмыкия 48

Республика Хакасия 48

Республика Северная Осетия - Алания 46

Амурская область 44

Камчатский край 43

Республика Марий Эл 41

Республика Адыгея 35

Карачаево-Черкесская Республика 33

Чеченская Республика 27

Магаданская область 19

Республика Тыва 7

Республика Ингушетия 4

Еврейская автономная область 4

Чукотский автономный округ 2

Ненецкий автономный округ 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 642 582. В ВОЗ оценили вероятность третьей волны коронавируса