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Заболевший COVID Юрий Соломин рассказал о своем состоянии

Новости
    17.02.2021, 10:40
Текст:   Олег Усков
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

85-летний Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, госпитализированный 16 февраля с коронавирусной инфекцией, заверил поклонников, что чувствует себя хорошо.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Как выяснилось, симптомы COVID проявились у любимого актера несколько дней назад, но на госпитализацию Юрий Мефодьевич решился не сразу. И лишь только когда у Соломина сильно подскочила температура, была вызвана "скорая".

"Не волнуйтесь за меня, чувствую себя хорошо", - лично сообщил артист KP.RU.

Юрий Соломин родился в 1935 году в Чите. На экранах - с 60-х: "Красная палатка", "Хождение по мукам", "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить", "Адъютант его превосходительства", "Дерсу Узала" Куросавы.

Младший брат - Народный артист РСФСР, Виталий "доктор Ватсон" Соломин, скончавшийся в 2002-м.

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