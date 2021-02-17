Заболевший COVID Юрий Соломин рассказал о своем состоянии

85-летний Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, госпитализированный 16 февраля с коронавирусной инфекцией, заверил поклонников, что чувствует себя хорошо.

Как выяснилось, симптомы COVID проявились у любимого актера несколько дней назад, но на госпитализацию Юрий Мефодьевич решился не сразу. И лишь только когда у Соломина сильно подскочила температура, была вызвана "скорая".

"Не волнуйтесь за меня, чувствую себя хорошо", - лично сообщил артист KP.RU.

Юрий Соломин родился в 1935 году в Чите. На экранах - с 60-х: "Красная палатка", "Хождение по мукам", "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить", "Адъютант его превосходительства", "Дерсу Узала" Куросавы.

Младший брат - Народный артист РСФСР, Виталий "доктор Ватсон" Соломин, скончавшийся в 2002-м.