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17.02.2021 07:03
Рубрика: Культура

Чем вы недовольны?

Текст: Инга Бугулова
Российская газета - Неделя № 34(8385)
В новом выпуске своей авторской программы "Бесогон" режиссер Никита Михалков озвучил, сколько за один съемочный день получают популярные артисты, и задался вопросом: чего им не хватает? Сюжет новой программы почти полностью посвящен популярным артистам, которые призвали молодежь выйти гулять на улицы. При этом многие из них, отмечает режиссер, сами ничем не рискуют и остаются дома.
Один съемочный день Александре Бортич, "жертве режима", приносит 200 тысяч рублей... Фото: REUTERS Один съемочный день Александре Бортич, "жертве режима", приносит 200 тысяч рублей... Фото: REUTERS
Один съемочный день Александре Бортич, "жертве режима", приносит 200 тысяч рублей... Фото: REUTERS

Так, Михалков искренне не понимает, зачем это Александре Бортич (фильмы "Я худею", "Холоп", "Викинг" и других), и предполагает, что актрисе просто хочется быть в тренде. Назвал он и ее гонорар за один съемочный день - 200 тысяч рублей. "Зачем ты заставляешь людей бунтовать против той страны, которая тебя приняла, которая тебя полюбила? Саша, чего тебе не хватает, кто тебя ограбил?" - спрашивает режиссер. Александра Бортич, напомним, родом из Беларуси.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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Аналогичный вопрос задал Михалков Павлу Деревянко и Гоше Куценко. Первый, по словам режиссера, зарабатывает 300 тысяч за съемку, а второй, по всей видимости, забыл, "что было в 2000-е годы - безработные артисты, закрытые театры". Привел в пример автор программы и других. Так, съемочный день Антона Лапенко оплачивается по ставке 200-250 тысяч, Максим Виторган получает 200 тысяч в день, звезда "Призрака" Семен Трескунов зарабатывает в сутки 120 тысяч рублей.

Съемочный день еще одной "жертвы режима", Павла Деревянко, по словам Никиты Михалкова, стоит 300 тысяч рублей. Фото: kinopoisk.ru

"Получается, что вы страдаете от режима в среднем от 180 до 300 тысяч рублей за съемочный день. Вы чем недовольны?" - подытожил режиссер.

Культура Кино и ТВ

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