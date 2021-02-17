Захарова о решении ЕСПЧ о Навальном: Запад не думает о последствиях

Требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об освобождении Алексея Навального показывает, что Запад в процессе реализации своих интересов не думает о последствиях. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, что 16 февраля Страсбургский суд решил, согласно правилу 39 регламента суда, призвать российские власти освободить Навального, которому московский суд в начале февраля заменил условное заключение на реальное по делу о мошенничестве. В релизе ЕСПЧ указано, что "мера вступает в силу немедленно".

"Очень часто западные партнеры - еще раз говорю, за всей этой кампанией стоит, безусловно, тот самый коллективный Запад - они в пылу реализации своих интересов не думают о последствиях, в том числе для их же собственных стран", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

Она подчеркнула, что решение ЕСПЧ не содержит ссылок на нормы и законы, а юристы удивлены тем, что Европейский суд "делает с международным правом". Дипломат также отметила, что изучать решение следует с точки зрения последствий для международно-правовой системы.