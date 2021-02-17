Жена Ким Чен Ына появилась на публике после года отсутствия

Жена лидера КНДР Ким Чен Ына Ли Соль Чжу вновь появилась на публичном мероприятии, положив таким образом конец различным спекуляциям о ее судьбе. Ранее южнокорейская разведка также заявила, что с женой Кима все хорошо, а ее более чем годичное отсутствие обусловлено скорее всего нежеланием рисковать здоровьем в эпоху пандемии коронавируса.

Сегодня утром северокорейские СМИ опубликовали фотографии с торжественных мероприятий, посвященных прошедшему вчера в КНДР одному из крупнейших государственных праздников - "Дню яркой звезды", который является днем рождения покойного лидера Северной Кореи Ким Чен Ира.

Среди размещенных фото были несколько снимков Ким Чен Ына, который присутствовал на праздничном концерте, состоявшемся в Художественном театре Мансудэ в Пхеньяне. Рядом с Кимом сидела его жена - Ли Соль Чжу. Супруги были показаны с разных ракурсов. Судя по фотохронике, они были в хорошем настроении: улыбались, смеялись, разговаривали друг с другом.

Предыдущий раз первая леди КНДР появлялась на публике более года назад - 25 января прошлого года и тоже на концерте. Хотя Ли не имеет никаких официальных постов и не должна регулярно присутствовать на каких-то мероприятиях, но ранее она регулярно появлялась в компании мужа. В этой связи ее затяжное отсутствие дало повод для пересудов в среде СМИ и экспертов, где предположения напоминали разговоры уровня "бабушек у подъезда", когда что-то пытаются угадать, не имея практически никакой достоверной информации. Согласно одной версии, Ли Соль Чжу была беременна, согласно другой - уже родила, согласно третьей - впала в немилость мужа и он отправил ее в ссылку. Некоторые посчитали, что она ухаживает за серьезно больной тетей Ким Чен Ына. Были и те, кто предположил, что Ли, которая должна воспитывать предположительно троих детей, просто не хочет рисковать заразиться коронавирусом, а потому и не появляется на людях. Так или иначе своим появлением и хорошим внешним видом она лишила повода для каких-то новых версий о ее "пропаже".

Отметим, что буквально днем ранее глава южнокорейской разведки Пак Чи Вон в ходе закрытого брифинга для членов Комитета по разведке Национального собрания (парламента) Республики Корея также остановился на судьбе Ли Соль Чжу. "У нас нет какой-то информации о чем-то необычном… Насколько мы знаем, с ней все хорошо, она проводит время со своими детьми… Скорее всего ее отсутствие на публике объясняется мерами по борьбе с коронавирусом", - заявил Пак парламентариям. Получается, что Ли Соль Чжу уже на следующий день практически подтвердила слова директора разведки Южной Кореи.

Что касается ситуации с коронавирусом в КНДР, то до сих пор Северная Корея заявляет о полном отсутствии у нее зарегистрированных случаев заболевания COVID-19. КНДР полностью изолировала страну раньше всех, еще в конце января прошлого года, что возможно и не позволило инфекции проникнуть в страну. С тех пор на границе КНДР с Южной Кореей и Китаем введен очень жесткий режим. Северокорейские пограничники открывают огонь на поражение по всем, кто пытается пересечь границу. Внутри самой же страны карантинные меры реализуются по-разному. Иногда на несколько недель полностью изолируют целые города, когда появляются малейшие подозрения о проникновении COVID-19, а иногда жизнь идет как будто коронавируса в мире нет вообще. Как обратили внимание эксперты, на концерте, где был Ким Чен Ын, его жена и все высшее руководство страны, не было никаких мер социального дистанцирования: все были без масок и сидели близко друг к другу.