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Рубрика: Экономика

24 марта в Москве пройдет конференция "Digital Brand Day: Digital в моменте"

В "Цифровом деловом пространстве" в четвертый раз пройдет профессиональная бизнес-конференция Digital Brand Day, посвященная актуальным темам и инновационным решениям в сфере цифровых маркетинговых и рекламных коммуникаций. Формат мероприятия - гибрид офлайна и онлайна.
Фото: Adindex Фото: Adindex
Фото: Adindex

"Digital в моменте" - ключевая тема первой в этом году конференции для российского рынка маркетинга и рекламы Digital Brand Day 2021.

Сегодня перед индустрией стоит ряд важных вопросов: в какой точке развития рынок находится, какой опыт получило рекламное сообщество по итогам прошлого года, где игроки ищут новые бизнес-модели и источники монетизации, как проходит "цифровой транзит" маркетинговых и рекламных экосистем, какие новые технологии помогут увеличить скорость и эффективность коммуникации с потребителем. Новый рекламный сезон мы начнем с самоанализа и оценки ближайших перспектив.

Как и прежде, без внимания не останутся такие актуальные темы, как transparency, efficiency, brand safety, on & offline sinergy, experience exchange, sustainability и diversity.

В программе мероприятия запланированы дискуссионные панели с участием топ-менеджеров, презентации последних инновационных решений и кейсов, а также доклады об эффективности современных цифровых и маркетинговых бизнес-процессов.

Где и как смотреть "Digital Brand Day 2021"

Трансляция будет проходить одновременно на нескольких площадках:

Digital Brand Day - профессиональная бизнес-конференция, посвященная актуальным темам и инновационным решениям в сфере цифровых маркетинговых и рекламных коммуникаций. Является продолжением ежегодного события "День Бренда" и организуется Ассоциацией производителей фирменных торговых марок "Русбренд" и AdIndex, при участии Mediascope и "Национального Рекламного Альянса".

Все подробности на официальном сайте конференции.

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