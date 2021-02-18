24 марта в Москве пройдет конференция "Digital Brand Day: Digital в моменте"

"Digital в моменте" - ключевая тема первой в этом году конференции для российского рынка маркетинга и рекламы Digital Brand Day 2021.
Сегодня перед индустрией стоит ряд важных вопросов: в какой точке развития рынок находится, какой опыт получило рекламное сообщество по итогам прошлого года, где игроки ищут новые бизнес-модели и источники монетизации, как проходит "цифровой транзит" маркетинговых и рекламных экосистем, какие новые технологии помогут увеличить скорость и эффективность коммуникации с потребителем. Новый рекламный сезон мы начнем с самоанализа и оценки ближайших перспектив.
Как и прежде, без внимания не останутся такие актуальные темы, как transparency, efficiency, brand safety, on & offline sinergy, experience exchange, sustainability и diversity.
В программе мероприятия запланированы дискуссионные панели с участием топ-менеджеров, презентации последних инновационных решений и кейсов, а также доклады об эффективности современных цифровых и маркетинговых бизнес-процессов.
Где и как смотреть "Digital Brand Day 2021"
Трансляция будет проходить одновременно на нескольких площадках:
- на AdIndex.ru и официальном сайте "Digital Brand Day 2021";
- в официальном аккаунте "AdIndex ВКонтакте";
- новости, интервью, трансляции также будут доступны в SMM- аккаунтах AdIndex в Telegram, Facebook, YouTube и Instagram.
Digital Brand Day - профессиональная бизнес-конференция, посвященная актуальным темам и инновационным решениям в сфере цифровых маркетинговых и рекламных коммуникаций. Является продолжением ежегодного события "День Бренда" и организуется Ассоциацией производителей фирменных торговых марок "Русбренд" и AdIndex, при участии Mediascope и "Национального Рекламного Альянса".
Все подробности на официальном сайте конференции.