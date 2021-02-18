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Рубрика: Культура

45 кинофестивалей получат господдержку в 2021 году

Текст: Наталья Лебедева
Пока крупнейшие кинофестивали мира ждут, что пандемия ослабит свой оскал, и адаптируют свои форматы под новые условия, переходя в онлайн, российское кинофестивальное движение лишь набирает обороты. В этом году заявки на господдержку подали более 100 кинофестивалей, что стало почти рекордом для отрасли. И вот еще один повод для гордости - почти каждый второй из них может получить поддержку Министерства культуры РФ.

Такое решение принял кинофестивальный совет Минкультуры России, который рекомендовал ведомству поддержать 45 фестивалей.

Фото: Предоставлено Министерством культуры РФ
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"Кинофестивальный совет традиционно собирается в Минкультуры России более 10 лет. В этом году произошли существенные изменения - почти полностью обновился его состав. Это возлагает на всех нас большую ответственность, так как фестивальное движение очень часто становится альтернативой большому прокату. Более того, с каждым годом увеличивается количество смотров, а представленные на фестивалях проекты становятся для зрителей незаменимым источником новых имен и направлений", - прокомментировала решение совета министр культуры РФ Ольга Любимова.

Она также предложила поступательно расширять географию кинематографического движения, привлекая к сотрудничеству больше молодых талантливых кинематографистов со всей страны. "Нам важно сфокусироваться не только на городах-миллионниках, а создать фестивальную карту, чтобы эти мероприятия соответствовали уровню и учитывали актуальную повестку вне зависимости от региона", - отметила министр.

По словам директора Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Светланы Максимченко, в 2021 году поступило 105 заявок на получение государственной поддержки по организации и проведению российских и международных фестивалей на территории России. Это заметно больше, чем в прошлом году.

Среди 45 счастливчиков - 32-й Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр", 15-й Международный кинофестиваль им. Андрея Тарковского "Зеркало", 41-й Международный студенческий фестиваль ВГИК, 29-й Фестиваль российского кино "Окно в Европу", 15-й Международный анимационный фестиваль "Большой фестиваль мультфильмов", Всероссийский Фестиваль актуального научного кино ФАНК, 31-й Международный кинофестиваль "Послание к Человеку", Фестиваль документального кино о музыке и новой культуре Beat Weekend и другие.

Фото: Istock
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Кстати

"Российская газета" проводит свой онлайн-кинофестиваль "Дубль Дв@", который вот уже более 10 лет знакомит мир с талантами российского кино. Все эти годы фестиваль создается на энтузиазме усилиями группы сотрудников "РГ" без какой-либо финансовой поддержки. Уже 12-й по счету "Дубль Дв@" по традиции начнется в апреле. Зрители увидят лучшие работы российского кино и театра последних лет.

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