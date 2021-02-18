Предприимчивая дама заниженных моральных принципов изобрела следующий относительно честный способ отъёма денег у населения. Берётся пенсионер, при имуществе и желательно одинокий. В поликлинике, к которой пенсионер прикреплён, подмазанный врач выписывает справку об утере пенсионером дееспособности. Так как родственников у пенсионера нет, ему через суд назначают опекуна - собственно, эту предприимчивую даму, выстроившую себе репутацию сердобольного энтузиаста. Дама определяет пенсионера в дом престарелых, где также кто надо подмазан, и на законных основаниях распоряжается недвижимостью подшефного, счетами, пенсией и всем прочим. Целый бизнес у неё по этой схеме налажен и приносит изрядный доход.

Вообще это, конечно, не конкретная дама придумала, а кто придумал, никто не знает и какая разница, в принципе. Просто одна из подобных историй - а в Америке описанный вид мошенничества из-за пробелов в законодательстве вовсю процветает - так впечатлила режиссёра и сценариста Джея Блэйксона, что он решил сделать про это кино. Как вон Стивен Содерберг про то, как людей в психиатрические лечебницы упекают и медстраховку их транжирят, снял "Не в себе", так этот снял "Аферистку".

Аферистка, сыгранная Розамунд Пайк, живёт себе не тужит, с любовницей-компаньонкой милуется, дедушек и бабушек обирает. До тех пор, пока не берёт в оборот очередную жертву, божьего с виду одуванчика. При машине, доме и богатствах. А у божьего одуванчика нежданно-негаданно обнаруживается сын - шифрующийся (оттого и нежданно-негаданно) босс русской наркомафии Роман Лунёв. Который от сложившейся ситуации, понятно, не в восторге и сначала пытается вопрос решить цивилизованно, а получив отказ, прибегает к более радикальным методам.

Русского мафиози играет Питер Динклейдж, и это, увы, на деле не так весело, как звучит. Он периодически в гневе швыряется предметами, но в целом довольно сдержан, если не сказать скучен. Хотя всё-таки Питер Динклейдж, казалось бы, да? Крис Мессина, даром что лишь в паре-тройке сцен задействован, куда ярче выступает. И ладно Динклейдж, пёс бы с ним, в конце концов. Клюквы - и той не завезли толком. С тем же успехом Романа Лунёва могли звать Джоном Смитом каким-нибудь. И зачем он, спрашивается, тогда Роман Лунёв? Проклятые русофобы.

К Розамунд Пайк, напротив, претензий никаких. Розамунд Пайк хороша, фактурна, харизматична. Противно глядеть на эту наглую эту самоуверенную рожу, а не оторвёшься, завораживает. Образцовая злодейка. Вот только в противостоянии с Романом Лунёвым её поставили на место протагонистки, и предполагается, что именно за неё надо болеть, когда она русскую мафию ловко объегоривает, избегает в последнюю минуту расправы благодаря мощной воле к жизни, спасает возлюбленную, разрабатывает и осуществляет хитрый план возмездия. А она при этом не из тех отрицательных героев и героинь, которые заслуживают сочувствия, она совершенно однозначная тварь, грабящая одиноких стариков.

Получается классический пример борьбы жабы с гадюкой. Впрочем, в данном случае у гадюки - за гадюку условно принимаем бандита Динклейджа - хотя бы мотив человеческий, маму вызволить из плена, и было бы, наверное, логичнее формальным протагонистом выбрать именно его. Но и выбор героини Розамунд Пайк объясним: сильная независимая женщина, к тому же нетрадиционной ориентации. Ну а если за скобками оставить сомнительное применение "аксиомы Эскобара", то что имеем: предсказуемый, но в общем недурной, средней руки криминальный триллер для домашнего просмотра. Из тех, что ничем особо не блещут, но и не раздражают. Такое.

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