Американские студенты приняли участие в конференции по русскому языку

Недостатки и преимущества онлайн-преподавания обсудили в дистанционном формате преподаватели Иркутского государственного университета (ИГУ) и Миддлбери колледжа (США). Основной темой онлайн-встречи стало преподавание русского языка американским студентам в условиях дистанта, сообщает пресс-служба российского вуза. В конференции приняли участие в том числе студенты.

Обсуждая работу в так называемых zoom-условиях, ее участники говорили о новых методиках онлайн-занятий, с учетом того, как изменилось восприятие друг друга у России и США. Коснулись и специфики подходов к гендерным вопросам, обсуждали коммуникацию преподавателя и студента в условиях дистанционного существования.

В дистанционной встрече приняли участие преподаватели партнерских вузов программы Миддлбери в России, кафедры русского языка Миддлбери колледжа, преподаватели Института международных исследований в Монтерее (США). А Иркутский государственный университет на конференции представляли преподаватели учебных подразделений университета - Международного института экономики и лингвистики и Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации, непосредственно работающие с американскими студентами.

Проректор по научной работе и международной деятельности университета Константин Григоричев напомнил, что с конца 1990-х годов Миддлбери колледж является партнером ИГУ. Ежегодно в рамках программы Миддлбери колледжа в России в их высшее учебное заведение на обучение приезжают американские студенты. К сожалению, в уже отлаженную программу пандемия внесла свои коррективы, начали закрываться границы, американские учащиеся вынуждены были уехать в США и продолжать учебу в ИГУ в онлайн-формате.

"Прошедшая конференция ставила своей задачей подвести итоги новому формату взаимодействия, обсудить недостатки и преимущества онлайн -преподавания и выявить успешные практики взаимодействия с учетом усиливающейся тенденции к цифровизации образования", - подчеркнул он.

Конференцию завершила общая дискуссия, на которой было решено проводить подобные встречи по узким специализациям среди преподавателей-предметников в определенных областях.