Американские студенты приняли участие в конференции по русскому языку

Новости

Программу по переобучению граждан Минтруд запустит в марте 16:10
Финляндия продлила ограничения на границе до 18 марта 16:09
Чехия выдала России главаря банды автоугонщиков из Волгограда 16:08
Видео: Учитель из Екатеринбурга ведет химию в мантии Хогвартса 16:07
В Подмосковье лжеюрист выманил у предпринимателя 17 миллионов рублей 15:56
На Сахалине спасли грейдериста, пропавшего во время метели два дня назад 15:56
Вице-мэр Челябинска задержан за взятку 15:50
Тедеско обратился к Промесу по поводу перехода в "Спартак" 15:45
Власти Латвии запретили въезд в страну журналисту Владимиру Соловьеву 15:40
Красноярскому экс-депутату и бизнесмену Анатолию Быкову продлили арест 15:34
В Минтруде назвали условия для получения субсидии за найм работников 15:31
Роспотребнадзор утвердил новый СанПиН для инфекционных заболеваний 15:21
ВЦИОМ: Большинство россиян хотят, чтобы их дети работали в науке 15:13
После пожара в общежитии МАИ за медпомощью обратились трое студентов 14:52
В Москве проведут профилактику Вечного огня 14:51
Медведев: Мягков щедро дарил свое душевное тепло людям 14:46
Мишустин выразил соболезнования родным и близким Андрея Мягкова 14:40
Названы дата и место похорон Андрея Мягкова 14:39
Песков назвал интересной идею об ответственности за призывы к санкциям против РФ 14:38
Валентина Талызина о Мягкове: Андрей был великий человек 14:30
Песков рассказал о развитии ситуации с приглашением Маска Путину 14:29
Песков назвал неправомерным решение ЕСПЧ по Навальному 14:23
Песков заявил об отсутствии аккаунтов Кремля в соцсетях 14:18
У двух жителей Тюменской области подтвердилась гаффская болезнь 14:15
Антитела при вакцинации "ЭпиВакКороной" образовались у 100% добровольцев 14:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества
В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества
Метеоролог объяснила причины природных аномалий
Метеоролог объяснила причины природных аномалий
Свыше 30 банков могут уйти с рынка в 2021 году
Свыше 30 банков могут уйти с рынка в 2021 году
18.02.2021 14:43
Рубрика: Общество

Американские студенты приняли участие в конференции по русскому языку

Текст: Елена Кухтенкова
Недостатки и преимущества онлайн-преподавания обсудили в дистанционном формате преподаватели Иркутского государственного университета (ИГУ) и Миддлбери колледжа (США). Основной темой онлайн-встречи стало преподавание русского языка американским студентам в условиях дистанта, сообщает пресс-служба российского вуза. В конференции приняли участие в том числе студенты.

Обсуждая работу в так называемых zoom-условиях, ее участники говорили о новых методиках онлайн-занятий, с учетом того, как изменилось восприятие друг друга у России и США. Коснулись и специфики подходов к гендерным вопросам, обсуждали коммуникацию преподавателя и студента в условиях дистанционного существования.

Фото: Ruské slovo Košice/ youtube.com
В акции "Русское слово" приняли участие школьники из 90 школ Словакии

В дистанционной встрече приняли участие преподаватели партнерских вузов программы Миддлбери в России, кафедры русского языка Миддлбери колледжа, преподаватели Института международных исследований в Монтерее (США). А Иркутский государственный университет на конференции представляли преподаватели учебных подразделений университета - Международного института экономики и лингвистики и Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации, непосредственно работающие с американскими студентами.

Проректор по научной работе и международной деятельности университета Константин Григоричев напомнил, что с конца 1990-х годов Миддлбери колледж является партнером ИГУ. Ежегодно в рамках программы Миддлбери колледжа в России в их высшее учебное заведение на обучение приезжают американские студенты. К сожалению, в уже отлаженную программу пандемия внесла свои коррективы, начали закрываться границы, американские учащиеся вынуждены были уехать в США и продолжать учебу в ИГУ в онлайн-формате.

Фото: istock
Пушкинский конкурс: победителем может стать каждый педагог-русист

"Прошедшая конференция ставила своей задачей подвести итоги новому формату взаимодействия, обсудить недостатки и преимущества онлайн -преподавания и выявить успешные практики взаимодействия с учетом усиливающейся тенденции к цифровизации образования", - подчеркнул он.

Конференцию завершила общая дискуссия, на которой было решено проводить подобные встречи по узким специализациям среди преподавателей-предметников в определенных областях.

Пушкинский конкурс Общество Образование

Главное сегодня

Путин встретится с Лукашенко 22 февраля
Песков назвал неправомерным решение ЕСПЧ по Навальному
Собянин дал старт клиническим исследованиям однофазной вакцины "Спутник Лайт"
Набиуллина прокомментировала прогнозы об отзывах лицензий у банков
Названы место и дата прощания с Андреем Мягковым
Новые санитарные правила для школ - что изменилось
Что станет с домашними библиотеками по мере развития "цифры"