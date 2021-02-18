Аскольд Юдин был однокурсником Семена Гудзенко и Юрия Левитанского

Родился Аскольд Юдин в Киеве.
Переводчик поэзии и прозы. Весной 1941 года - студент 3-го курса ИФЛИ. Однокурсник Семена Гудзенко и Юрия Левитанского, жил с ними в одной комнате в общежитии.
Все ребята звали его Толей. Обладая энциклопедическими знаниями в области литературы и иностранных языков, он пользовался большим авторитетом среди студентов.
Аскольд был белобилетником (один глаз почти не видел), но добился призыва. Служил в строительном батальоне, который в июле 1941 года оказался в окружении.
2 августа 1941 года рядовой Аскольд Юдин попал в плен.
Умер 16 января 1942 года в смоленском концлагере в бараке N17.
В немецком регистрационном журнале лагерного лазарета об Аскольде Юдине значится: "Боец строительного батальона. Православный. Холост. Гражданская специальность - учитель. Поступил 01.11.41. <Диагноз>: ревматизм..."
Памяти Аскольда Юдина посвящена документальная повесть Василия Рослякова "Один из нас" и стихотворение Семена Гудзенко "Встреча с друзьями":
...Нет, это Юдин!
Приятель мой, Юдин!
С Толькой расстались мы в первые дни.
Столько скитались
и столько страдали!
Там от разрывов туманились дали.
...Два киевлянина, два чернобровых,
Ночь коротают на Воробьевых.