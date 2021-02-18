Аскольд Юдин был однокурсником Семена Гудзенко и Юрия Левитанского

Аскольд Юдин, 21 год

Юдин Аскольд (Анатолий) Николаевич (08.07.1920 - 16.01.1942), рядовой.

Родился Аскольд Юдин в Киеве.

Переводчик поэзии и прозы. Весной 1941 года - студент 3-го курса ИФЛИ. Однокурсник Семена Гудзенко и Юрия Левитанского, жил с ними в одной комнате в общежитии.

Все ребята звали его Толей. Обладая энциклопедическими знаниями в области литературы и иностранных языков, он пользовался большим авторитетом среди студентов.

Аскольд был белобилетником (один глаз почти не видел), но добился призыва. Служил в строительном батальоне, который в июле 1941 года оказался в окружении.

2 августа 1941 года рядовой Аскольд Юдин попал в плен.

Умер 16 января 1942 года в смоленском концлагере в бараке N17.

В немецком регистрационном журнале лагерного лазарета об Аскольде Юдине значится: "Боец строительного батальона. Православный. Холост. Гражданская специальность - учитель. Поступил 01.11.41. <Диагноз>: ревматизм..."

Памяти Аскольда Юдина посвящена документальная повесть Василия Рослякова "Один из нас" и стихотворение Семена Гудзенко "Встреча с друзьями":

...Нет, это Юдин!

Приятель мой, Юдин!

С Толькой расстались мы в первые дни.

Столько скитались

и столько страдали!

Там от разрывов туманились дали.

...Два киевлянина, два чернобровых,

Ночь коротают на Воробьевых.