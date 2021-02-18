Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Светлана Ментюкова 
16:23 18.02.2021

Банк России проведет эксперимент по "зеленой" ипотеке

Банк России в 2021 году планирует эксперимент по "зеленой" ипотеке. Это дома с повышенной энергоэффективностью и экологичностью, как в традиционном понимании, так и в плане социальной ответственности. Об интересе ЦБ к "зеленой" ипотеке сообщил зампред банка Сергей Швецов в ходе конференции Ассоциации банков России, передают РИА Новости.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Уточняется, что для этого банку предстоит определиться с рядом ключевых понятий, в частности, что такое "зеленый" дом и "зеленая" квартира.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Стало известно, на какой срок берут ипотеку москвичи

"У нас эксперимент по "зеленой" ипотеке, то есть создание таксономии и определение, что такое "зеленый" дом, "зеленая" квартира, "зеленая" ипотека. Кроме "зеленых" и социальных облигаций еще возникают эти два явления", - сообщил Швецов, говоря о планах ЦБ на 2021 год по развитию инструментов "зеленого" финансирования.

Ранее в ходе своего выступления на конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор следит за мировыми трендами и намерен участвовать в развитии "зеленого" финансирования.

В ряде стран Евросоюза, где "зеленая" ипотека стала одним из последних трендов развития кредитования, под ней понимается соответствующий банковский продукт, предназначенный для финансирования покупки недвижимости с высоким классом энергоэффективности. Ставки по такой ипотеке подразумевают ряд льгот по сравнению с обычными предложениями.

Сейчас читают

Ипотека
12:16

Набиуллина предложила расширить критерии льготной ипотеки для семей

Набиуллина предложила расширить критерии льготной ипотеки для семей

Льготная ипотека под 6,5% хорошо себя показала как антикризисная мера, выходить из нее нужно постепенно. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, подчеркнув, что нужно расширять критерии постоянной льготной ипотеки для молодых семей

Жилая недвижимость
09:00

Льготную ипотеку на дома распространили на заемщиков всех возрастов

Льготную ипотеку на дома распространили на заемщиков всех возрастов

Банк ДОМ.РФ снял ограничения по возрасту для заемщиков, которые хотят взять ипотеку по льготной ставке на индивидуальное жилищное строительство. Теперь оформить кредит могут не только молодые семьи, но все граждане

ЖКХ
01:00

Коммунальщики выступили против нового порядка перерасчета квартплаты

Коммунальщики выступили против нового порядка перерасчета квартплаты

Против введения нового порядка перерасчета платы за коммунальные услуги выступила Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость. Предлагается создать рабочую группу, чтобы определить зоны ответственности поставщиков ресурсов и управляющих компаний