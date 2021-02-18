Банк России проведет эксперимент по "зеленой" ипотеке

Уточняется, что для этого банку предстоит определиться с рядом ключевых понятий, в частности, что такое "зеленый" дом и "зеленая" квартира.

"У нас эксперимент по "зеленой" ипотеке, то есть создание таксономии и определение, что такое "зеленый" дом, "зеленая" квартира, "зеленая" ипотека. Кроме "зеленых" и социальных облигаций еще возникают эти два явления", - сообщил Швецов, говоря о планах ЦБ на 2021 год по развитию инструментов "зеленого" финансирования.

Ранее в ходе своего выступления на конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор следит за мировыми трендами и намерен участвовать в развитии "зеленого" финансирования.

В ряде стран Евросоюза, где "зеленая" ипотека стала одним из последних трендов развития кредитования, под ней понимается соответствующий банковский продукт, предназначенный для финансирования покупки недвижимости с высоким классом энергоэффективности. Ставки по такой ипотеке подразумевают ряд льгот по сравнению с обычными предложениями.