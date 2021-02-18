Борис Шашков переводил белорусских поэтов Янку Купалу и Константина Иванова

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Фото: Борис Вдовенко / РИА Новости

Утром 22 июня погиб в воздушном бою

Текст: Дмитрий Шеваров
Борис Шашков, 29 лет
Шашков Борис Владимирович (27.05.1912 - 22.06.1941), лейтенант, заместитель командира эскадрильи 96-го авиационного полка 42-й авиационной дивизии Западного военного округа.

Родился на станции Варнары близ города Цивильска (Чувашия).

Стихи писал с детства. В 1933 году принят литературным сотрудником в газету "Красная Чувашия" (Чебоксары).

В 1935 году стал курсантом расположенной в Харькове 9-й военной школы летчиков и летнабов (летчиков-наблюдателей).

С 1937 года - летчик.

Печатался в дивизионной газете. Переводил белорусских поэтов Янку Купалу и Константина Иванова.

Война застала Шашкова в Смоленске. Утром 22 июня Борис Шашков погиб в воздушном бою. В должности заместителя командира эскадрильи его сменил капитан Николай Гастелло.

Фото: ТАСС
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