Борис Шашков переводил белорусских поэтов Янку Купалу и Константина Иванова

Борис Шашков, 29 лет

Шашков Борис Владимирович (27.05.1912 - 22.06.1941), лейтенант, заместитель командира эскадрильи 96-го авиационного полка 42-й авиационной дивизии Западного военного округа.

Родился на станции Варнары близ города Цивильска (Чувашия).

Стихи писал с детства. В 1933 году принят литературным сотрудником в газету "Красная Чувашия" (Чебоксары).

В 1935 году стал курсантом расположенной в Харькове 9-й военной школы летчиков и летнабов (летчиков-наблюдателей).

С 1937 года - летчик.

Печатался в дивизионной газете. Переводил белорусских поэтов Янку Купалу и Константина Иванова.

Война застала Шашкова в Смоленске. Утром 22 июня Борис Шашков погиб в воздушном бою. В должности заместителя командира эскадрильи его сменил капитан Николай Гастелло.