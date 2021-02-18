Бывший вице-президент ПАСЕ заступилась за "Спутник V"

Бывший вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Анна Чурдова выступила с критикой отдельных стран ЕС, которые в условиях острой нехватки вакцины от "короны" по политическим причинам отказываются от переговоров с Москвой о закупке или импорте производства российского препарата "Спутник V". Свою позицию чешский политик озвучила в интервью изданию Parlamentní Listy.

"Лучше умереть вместе с США, чем жить с Россией? Серьезно?" - задалась Чурдова риторическим вопросом.

Как известно, премьер ее страны Андрей Бабиш накануне отправился в Венгрию, чтобы поговорить с соседями об их опыте сотрудничества с Российским фондом прямых инвестиций по поводу "Спутника". Бывший вице-президент ПАСЕ уверена: политики, исключающие такую опцию, рискуют жизнями своих соотечественников. Сама Чурдова подтвердила, что готова привиться российской вакциной. Напомним, что среди центральноевропейских стран в бедственном положении находится и Польша. Варшава получила по договору с Брюсселем 3 миллиона доз вакцины, и очередь на них расписана до марта. А все желающие смогут привиться не раньше лета.