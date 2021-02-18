ЦБ аннулировал лицензию у "дочки" французского банка

Банк России аннулировал лицензию у Банка "ПСА Финанс РУС", "дочки" французского банка Banque PSA Finance (группа Peugeot S.A.), занимавшегося кредитованием покупателей автомобилей автоконцерна Peugeot Citroen, а также финансированием дилеров Peugeot и Citroen в России.

Банк занимал 296-е место в банковской системе. Решение о добровольной ликвидации принял собственник.

По данным Банка России, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.