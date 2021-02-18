ЦБ сообщил о сокращении обналичивания на фоне роста наличных в обращении

Объем нелегального обналичивания в банковском секторе в 2020 году сократился до 78 млрд руб., нелегального вывода денежных средств - до 52 млрд руб., сообщил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин на встрече руководства ЦБ с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.

В 2019 году объем обналичивания составил 110 млрд руб., вывода средств - 66 млрд. Объем сомнительных транзитных операций, которые предшествуют обналичиванию и выводу денег, в 2020 году сократился со 720 млрд рублей до 600 млрд рублей, сказал Дмитрий Скобелкин.

При этом с начала пандемии объем наличных денег в обращении сильно вырос, за весь 2020 год - на 2,8 трлн рублей, или более чем на 26%. Схожая реакция населения на карантинные ограничения наблюдалась и в других странах. В России действовал также фактор снижения процентных ставок, который привел к оттоку средств с депозитов.