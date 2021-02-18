Чартеры на курорты Египта могут возобновить в марте

Чартерное авиасообщение между Россией и египетскими курортами, расположенными в популярных туристических городах - Шарм-эль-Шейхе и Хургаде, может возобновиться после 28 марта. Но точной даты пока нет.

Об этом Reuters сообщил глава Управления гражданской авиации Египта Ашраф Нувейр, передает ТАСС.

По его словам, российская авиакомпания Nordwind Airlines подала запрос о начале полетов на оба курорта с 28 марта. Как подчеркивает египетская сторона, нужны техническое согласования и организация логистики для определения даты первого полета. Подтверждения этой информации от российских властей не поступало.

Полеты на египетские курорты были прерваны в ноябре 2015 года после катастрофы над Синайским полуостровом самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эль-Шейха в Петербург. Это происшествие было квалифицировано как теракт, при котором погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. В январе 2018 года было возобновлено авиасообщение с Каиром.