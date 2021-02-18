Чартеры на курорты Египта могут возобновить в марте

Об этом Reuters сообщил глава Управления гражданской авиации Египта Ашраф Нувейр, передает ТАСС.
По его словам, российская авиакомпания Nordwind Airlines подала запрос о начале полетов на оба курорта с 28 марта. Как подчеркивает египетская сторона, нужны техническое согласования и организация логистики для определения даты первого полета. Подтверждения этой информации от российских властей не поступало.
Полеты на египетские курорты были прерваны в ноябре 2015 года после катастрофы над Синайским полуостровом самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эль-Шейха в Петербург. Это происшествие было квалифицировано как теракт, при котором погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. В январе 2018 года было возобновлено авиасообщение с Каиром.