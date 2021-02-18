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Рубрика: Экономика

Чартеры на курорты Египта могут возобновить в марте

Текст: Алексей Дуэль, Ольга Игнатова
Чартерное авиасообщение между Россией и египетскими курортами, расположенными в популярных туристических городах - Шарм-эль-Шейхе и Хургаде, может возобновиться после 28 марта. Но точной даты пока нет.
1 апреля 2018 года авиакомпания "Аэрофлот" возобновила регулярные рейсы по маршруту Москва – Каир – Москва с летнего расписания. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС 1 апреля 2018 года авиакомпания "Аэрофлот" возобновила регулярные рейсы по маршруту Москва – Каир – Москва с летнего расписания. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
1 апреля 2018 года авиакомпания "Аэрофлот" возобновила регулярные рейсы по маршруту Москва – Каир – Москва с летнего расписания. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Об этом Reuters сообщил глава Управления гражданской авиации Египта Ашраф Нувейр, передает ТАСС.

Фото: iStock
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По его словам, российская авиакомпания Nordwind Airlines подала запрос о начале полетов на оба курорта с 28 марта. Как подчеркивает египетская сторона, нужны техническое согласования и организация логистики для определения даты первого полета. Подтверждения этой информации от российских властей не поступало.

Полеты на египетские курорты были прерваны в ноябре 2015 года после катастрофы над Синайским полуостровом самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эль-Шейха в Петербург. Это происшествие было квалифицировано как теракт, при котором погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. В январе 2018 года было возобновлено авиасообщение с Каиром.

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