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Рубрика: Культура

Что оставил нам Андрей Мягков

Текст: Валерий Кичин
Когда слышишь имя этого актера, перед глазами встает Женя Лукашин. Есть такие актерские судьбы - они накрепко привязаны к одной, ставшей немыслимо популярной роли. Андрей Мягков, известный театралам по ролям в "Современнике" и МХТ, сыгравший в кино более полусотни ролей, прочно вошел в наше сознание двумя работами в фильмах Эльдара Рязанова "Ирония судьбы…" и "Служебный роман". Вот уж действительно - ирония актерской судьбы.

Эти картины обладают редчайшим для кино качеством - они обаятельны. Не сусально милы, не паточно сладки, а именно обаятельны - живое существо! С их героями хотелось дружить, они вошли в нашу жизнь сразу и навсегда - не случайно же именно их мы регулярно приглашаем к новогоднему столу, - без них праздник уже не праздник. Ясноглазый, лобастый москвич Лукашин никогда не лез в карман за словом, и его пикировка с ленинградкой Надей слушалась с наслаждением: это были игры разума, которые всегда заканчиваются к общему удовлетворению и счастью. Маленькая победоносная война разгоралась и в "Служебном романе" - этот дуэт Мягкова с Алисой Фрейндлих тоже относится к самым счастливым мгновениям в кинозале и у телевизора.

Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости
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Впервые в кино Андрей Мягков появился в фильме Элема Климова "Похождения зубного врача", и популярность не пришла тогда к нему только из-за трагической судьбы этой картины: ее положили "на полку" как "порочную, искажающую советскую действительность". 26-летний актер сыграл там молодого талантливого стоматолога, научившегося рвать зубы без боли и подвергшегося всем испытаниям, которые выпадают у нас на долю таланта - по мнению обывателя, "выскочки", здоровый коллектив всегда поставит его на место. А этой картине сложился и первый дуэт Мягкова с Алисой Фрейндлих.

Среди его наиболее значительных ролей в кино и на телевидении - Алеша Карамазов в трехсерийной экранизации Ивана Пырьева, Барон в телеспектакле "На дне", шахматист Хлебников в "Гроссмейстере" Сергея Микаэляна, Алексей в "Днях Турбиных" Владимира Басова, гротескный самодур Царь в лубочной комедии Сергея Овчарова "Сказ про Федота-стрельца". Эльдар Рязанов, точно угадавший в Мягкове своего Лукашина, сразу взял его в свою постоянную актерскую команду и снял в "Жестоком романсе" (Карандышев), в сатирическом "Гараже", в "Служебном романе". В кино Мягкову довелось сыграть и реальных исторических персонажей - он был и молодым Герценом в фильме "Старый дом" и Аркадием Гайдаром в "Серебряных трубах". Этапной работой для актера стала роль в фильме-диалоге Марлена Хуциева "Послесловие", где его партнером был Ростислав Плятт. В Московском Художественном театре Андрей Мягков играл Треплева в "Чайке", Войницкого в "Дяде Ване", Репетилова в "Горе от ума", Бессеменова в "Мещанах", Зилова в "Утиной охоте"…

Актер огромных возможностей, он мог играть и драму, и комедию, и гротеск, и классику, и современность. Неотразимо обаятельный интеллектуал в одних ролях, он мог быть отталкивающе колючим или невзрачно "серым" в других. Пробовал себя в режиссуре ("Ретро" в МХТ), преподавал в Школе-студии МХАТ, писал книги и увлекался портретной живописью. Но широкой публике, как всегда, известна только вершина человеческого айсберга, но эта вершина будет сиять нам очень долго. И как только часы пробьют наступление Нового года, мы снова прильнем к телевизорам, чтобы погрузиться в волны любимого кино, каждую фразу которого знаем наизусть.

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