Цифровой рубль впишут в закон

В конце этого года может начаться тестирование цифрового рубля. Такую возможность не исключил в ходе Гайдаровского форума глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Во втором полугодии также может начаться работа над изменениями в законодательство, которых потребует внедрение цифрового рубля.

Банк России в конце прошлого года выпустил доклад, в котором описал возможности выпуска цифровой валюты центрального банка. Это дополнительная форма российской национальной валюты, которая будет эмитироваться Банком России в цифровом виде. Как и безналичные деньги, цифровой рубль делает возможными дистанционные платежи и расчеты онлайн. С другой стороны, как и наличные, цифровой рубль может использоваться в офлайн-режиме - без доступа к Интернету.

Цифровой рубль будет доступен всем субъектам экономики - гражданам, бизнесу, участникам финансового рынка, государству. Также он будет выполнять все функции денег: средство платежа, мера стоимости и средство сбережения.

Как полагают в ЦБ, равный доступ к цифровому рублю для всех экономических агентов снизит стоимость платежных услуг, денежных переводов и увеличит конкуренцию финансовых организаций. Это послужит стимулом для инноваций как в сфере розничных платежей, так и в других сферах и поддержит развитие цифровой экономики. А уменьшение зависимости пользователей от отдельных провайдеров повысит устойчивость финансовой системы страны. При этом регулятор особо подчеркивает, что цифровой рубль является обязательством центрального банка, реализуется посредством цифровых технологий и не имеет никакого отношения к криптовалютам.

Как выяснил в прошлом году в ходе опроса 66 центробанков Банк международных расчетов, 80 процентов из них работают над созданием цифровой валюты, а 40 процентов перешли от исследований к экспериментам. Например, Китай начал тестирование цифровой валюты, выделив на это 10 миллионов юаней (1,5 миллиона долларов). Запустить цифровую валюту Китай планирует к 2022 году. Перспективы цифровых валют изучают регуляторы США, Великобритании, Канады, Японии и других стран.

Перспективы цифровых валют изучают регуляторы США, Великобритании, Канады, Японии

Большинство участников российского финансового рынка в ходе общественного обсуждения поддержало целесообразность введения цифрового рубля, отмечала ранее первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

70 процентов составляет, по оценкам ЦБ РФ, доля безналичных платежей за товары и сервисы в совокупном объеме розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению

В то же время у финансистов есть и опасения: президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский на совещании в Совете Федерации рассказал, что банки считают высоким риск негативных последствий от введения цифрового рубля для банковского сектора и предлагают сначала оценить, какой эффект реализация этого проекта окажет на денежное обращение, кредитную активность, модели банковского бизнеса и финансовый рынок в целом.