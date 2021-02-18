Депутаты не планируют вводить ограничения зарубежных поездок россиян

Вводить законодательные ограничения на зарубежные поездки россиян не планируется, заявил в интервью "Российской газете" председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

"Никто не будет ограничивать граждан в их праве выбора, где именно отдыхать - за рубежом или в России", - сказал он, комментируя содержание разрабатываемого сейчас нового закона о туризме.

По словам депутата, задача будущего нового закона - создать такие условия для роста внутреннего и въездного туризма, чтобы наши соотечественники сами отдавали предпочтение путешествиям по стране. Нужно совершенствовать сервис и инфраструктуру отдыха, чтобы повысить качество и комфортность отдыха в России, считает он.

Как заметил Борис Пайкин, до пандемии россияне в среднем тратили до 35 млрд долларов в год в ходе зарубежных туров. "Хотелось бы, чтобы значительная часть этих денег тратилась на внутренний туризм", - добавил депутат.

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