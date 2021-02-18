Эксперт не исключил падения курса доллара до 71 рубля до конца марта

На торгах Московской бирже рубль немного слабеет к основным валютам. Курс доллара на данный момент торгуется около отметки 73,7 рубля, курс евро держится на уровне 88,86 рубля.

"Сегодня ожидается публикация большого количества статданных, в том числе динамика цен внешней торговли, обращений за пособиями в США, - рассказал "РГ" Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс". - В России выйдут данные по розничным продажам, безработице и заработной плате. Но важнейшим событием является статистика запасов нефти и нефтепродуктов в США".

Неделю назад запасы сократились на 6 млн баррелей, ожидается, по словам эксперта, снижение еще на 2,1 млн баррель. Однако в США установилась холодная погода, в связи с чем растет потребление топлива, при этом выработка зеленой энергетики снизилась. В акватории Хьюстона скопилось большое количество танкеров, которые не успевают пока разгрузиться. Поэтому нельзя исключать, что запасы сократились сильнее ожиданий, и это вызовет резкий скачок цены на нефть.

"Стоит отметить, что нефть, к сожалению, не оказывает заметной поддержки российской валюте. Цена барреля Brent на максимуме за год, а после публикации запасов в США может задержаться выше $65 долл. Это может вызвать укрепление рубля в диапазон 72-73 вечером, но вероятность этого события пока далека от 100%", - отмечает Георгий Ващенко.

До конца месяца, по прогнозу эксперта, курс доллара может опуститься в диапазон 71-73 рублей, но в ближайшие дни это маловероятно. Сегодня закрытие торгов ожидается вблизи 73,25 за доллар и 88,80 за евро.