Эксперт не исключил падения курса доллара до 71 рубля до конца марта

Новости

Петербург пережил аномально морозную ночь 11:33
В Екатеринбурге на 23 февраля устроят салют из раритетных пушек 11:18
Названа предварительная причина смерти Андрея Мягкова 11:13
Силовики пришли с обыском в администрацию Среднеуральска 11:12
В московском метро пассажир погиб под поездом 11:10
В Челябинске ФСБ задержала высокопоставленного полицейского 11:06
Рейс из Челябинска из-за снегопада экстренно сел в Краснодаре 11:03
Россия представит за рубежом новую бронемашину 10:59
В Подмосковье на видео попало ограбление с помощью вешалки 10:58
Глава ФАС сравнил начало работы в ведомстве с фильмом "Любовь и голуби" 10:54
Серена Уильямс расплакалась на пресс-конференции после поражения от Осаки 10:50
В Минске покажут редкий спектакль Камы Гинкаса 10:44
ЦБ аннулировал лицензию у "дочки" французского банка 10:43
Аксенов назвал распилом бюджета дамбу Украины на Северо-Крымском канале 10:42
Премьер Грузии подал в отставку 10:40
Латвийская железная дорога распродает вагоны и рельсы 10:37
Умер Андрей Мягков 10:36
В Токио выбрали главу оргкомитета Олимпиады 10:34
В Москве при прокладке коммуникаций нашли фрагменты церковных колоколов 10:31
Алексей Поликашин назначен врио главы Фонда социального страхования 10:30
В Воронеже задержаны сторонники украинской неонацистской группировки 10:28
Официально: Disney закрыл новые "Утиные истории" после третьего сезона 10:27
Составлен список самых высокооплачиваемых вакансий в сфере производства 10:09
"Персона" Бергмана выходит на экраны Минска 10:09
В Общественной палате предложили ввести новый праздничный день 09:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Метеоролог объяснила причины природных аномалий
Метеоролог объяснила причины природных аномалий
Синицы и снегири голодают в мегаполисе из-за аномальных холодов
Синицы и снегири голодают в мегаполисе из-за аномальных холодов
18.02.2021 11:15
Рубрика: Экономика

Эксперт не исключил падения курса доллара до 71 рубля до конца марта

Текст: Георгий Панин
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

На торгах Московской бирже рубль немного слабеет к основным валютам. Курс доллара на данный момент торгуется около отметки 73,7 рубля, курс евро держится на уровне 88,86 рубля.

Фото: iStock
Цифровой рубль впишут в закон

"Сегодня ожидается публикация большого количества статданных, в том числе динамика цен внешней торговли, обращений за пособиями в США, - рассказал "РГ" Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс". - В России выйдут данные по розничным продажам, безработице и заработной плате. Но важнейшим событием является статистика запасов нефти и нефтепродуктов в США".

Неделю назад запасы сократились на 6 млн баррелей, ожидается, по словам эксперта, снижение еще на 2,1 млн баррель. Однако в США установилась холодная погода, в связи с чем растет потребление топлива, при этом выработка зеленой энергетики снизилась. В акватории Хьюстона скопилось большое количество танкеров, которые не успевают пока разгрузиться. Поэтому нельзя исключать, что запасы сократились сильнее ожиданий, и это вызовет резкий скачок цены на нефть.

"Стоит отметить, что нефть, к сожалению, не оказывает заметной поддержки российской валюте. Цена барреля Brent на максимуме за год, а после публикации запасов в США может задержаться выше $65 долл. Это может вызвать укрепление рубля в диапазон 72-73 вечером, но вероятность этого события пока далека от 100%", - отмечает Георгий Ващенко.

До конца месяца, по прогнозу эксперта, курс доллара может опуститься в диапазон 71-73 рублей, но в ближайшие дни это маловероятно. Сегодня закрытие торгов ожидается вблизи 73,25 за доллар и 88,80 за евро.

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Курс рубля

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 13 347 случаев COVID-19 в 85 регионах
ФСБ задержала в Воронеже украинских неонацистов
ЦБ аннулировал лицензию у "дочки" французского банка
В Общественной палате предложили ввести новый праздничный день
В Крыму ответили на планы Киева блокировать подачу воды на полуостров
ФНС назвала сроки уплаты транспортного и земельного налогов
Перечислены случаи блокировки клиентских карт банками