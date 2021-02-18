Эксперт разъяснила, кто должен очищать балкон от сосулек и снега

Управляющая домом организация, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив отвечают за содержание общедомового имущества. К нему, в частности, относятся общие балконы (например, те, куда можно выйти через подъезд), козырьки подъездов, крыши домов. Наледь и сосульки, нависающий снег с них должны убираться по мере необходимости. Регионы могут устанавливать свои нормы. К примеру, в Москве предписано очищать крыши в течение двух суток с момента окончания снегопада.
Балконы квартир к общедомовому имуществу не относятся. Ответственность за их содержание и чистоту лежит прежде всего на самих собственниках. В то же время управляющая компания должна обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан, их имущества, в том числе предупредительными мерами.
Собственник квартиры должен проявить свою ответственность, подчеркивает Анисимова, вовремя известив управляющую компанию о том, что на внешней части его балкона или на козырьке балкона необходимо убрать снег, сосульки и наледь. Если УК не отреагировала, можно пожаловаться в жилинспекцию.
Перед очисткой крыш и балконов от снега, наледи и сосулек полагается огородить прилегающую территорию и тротуары, по возможности выставить дежурных. Своими силами заниматься очисткой балкона от снега и сосулек жителям не следует, считает эксперт. Не исключено, что это приведет к травмам самого хозяина или прохожих внизу, обрушит какие-то конструкции балкона. Собственнику придется не только возмещать материальный ущерб соседям или прохожим, ему грозит и уголовная ответственность, если кто-то пострадает.
Однако управляющая компания может отказаться счищать снег с балкона, если, например, козырек над ним был установлен жителями своими силами. В этом случае собственнику придется привлечь сторонних специалистов для очистки наледи, а также узаконить конструкцию.
Аналогично нужно действовать и в случае, если снег и сосульки свисают с внешнего блока кондиционера - он тоже является личной собственностью владельца.
Если снег и лед, упавшие с балкона или кондиционера, причинили ущерб кому-либо, то отвечать в суде будет собственник помещения. Однако если в управляющую компанию было до этого направлено заявление на очистку, ответственность будет солидарная. Поэтому в УК лучше обращаться письменно, написав заявление в двух экземплярах и оставив одно из них себе с пометкой о принятии.
Неправильная парковка автомобиля около дома, из-за чего техника пострадала от упавшей наледи, не снимает ответственности с собственника балкона. Даже если будет составлен акт о неправильной парковке, это не имеет отношения к ситуации.
За нарушение правил содержания жилых домов предусмотрены штрафы для должностных лиц (в 4-5 тысяч рублей) и организаций (40-50 тысяч). Для жителей штрафов нет. Но взысканные с них через суд суммы ущерба при ЧП могут быть куда больше.