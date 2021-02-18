Эксперт разъяснила, кто должен очищать балкон от сосулек и снега

Сугробы, накопившиеся на козырьке балкона или свисающие с него сосульки могут обрушиться на припаркованные у дома автомобили или идущих по тротуару прохожих. Будет ли виноват в этом владелец квартиры или же управляющая компания? Об этом рассказала "РГ" эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

Управляющая домом организация, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив отвечают за содержание общедомового имущества. К нему, в частности, относятся общие балконы (например, те, куда можно выйти через подъезд), козырьки подъездов, крыши домов. Наледь и сосульки, нависающий снег с них должны убираться по мере необходимости. Регионы могут устанавливать свои нормы. К примеру, в Москве предписано очищать крыши в течение двух суток с момента окончания снегопада.

Балконы квартир к общедомовому имуществу не относятся. Ответственность за их содержание и чистоту лежит прежде всего на самих собственниках. В то же время управляющая компания должна обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан, их имущества, в том числе предупредительными мерами.

Собственник квартиры должен проявить свою ответственность, подчеркивает Анисимова, вовремя известив управляющую компанию о том, что на внешней части его балкона или на козырьке балкона необходимо убрать снег, сосульки и наледь. Если УК не отреагировала, можно пожаловаться в жилинспекцию.

Перед очисткой крыш и балконов от снега, наледи и сосулек полагается огородить прилегающую территорию и тротуары, по возможности выставить дежурных. Своими силами заниматься очисткой балкона от снега и сосулек жителям не следует, считает эксперт. Не исключено, что это приведет к травмам самого хозяина или прохожих внизу, обрушит какие-то конструкции балкона. Собственнику придется не только возмещать материальный ущерб соседям или прохожим, ему грозит и уголовная ответственность, если кто-то пострадает.

Однако управляющая компания может отказаться счищать снег с балкона, если, например, козырек над ним был установлен жителями своими силами. В этом случае собственнику придется привлечь сторонних специалистов для очистки наледи, а также узаконить конструкцию.

Аналогично нужно действовать и в случае, если снег и сосульки свисают с внешнего блока кондиционера - он тоже является личной собственностью владельца.

Если снег и лед, упавшие с балкона или кондиционера, причинили ущерб кому-либо, то отвечать в суде будет собственник помещения. Однако если в управляющую компанию было до этого направлено заявление на очистку, ответственность будет солидарная. Поэтому в УК лучше обращаться письменно, написав заявление в двух экземплярах и оставив одно из них себе с пометкой о принятии.

Неправильная парковка автомобиля около дома, из-за чего техника пострадала от упавшей наледи, не снимает ответственности с собственника балкона. Даже если будет составлен акт о неправильной парковке, это не имеет отношения к ситуации.

За нарушение правил содержания жилых домов предусмотрены штрафы для должностных лиц (в 4-5 тысяч рублей) и организаций (40-50 тысяч). Для жителей штрафов нет. Но взысканные с них через суд суммы ущерба при ЧП могут быть куда больше.