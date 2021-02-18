Эксперты рассказали, что ждет сферу доставки продуктов

Рынок онлайн-торговли продуктами питания в 2021 году вырастет практически в два раза - с 151 млрд до 295 млрд рублей, прогнозируют аналитики, а проникновение онлайна в сферу продуктового ритейла вырастет с 0,9% до 1,7%. При этом экспресс-доставка будет самым быстро растущим сегментом этого рынка, ее доля увеличится практически в три раза - с 35 до 92 млрд руб., отмечает Владимир Холязников, управляющий директор Х5 FoodTech (занимается экспресс-доставкой товаров из сетей под управлением Х5 через приложения "Пятерочка Доставка" и "Перекресток").

"Темпы роста не снижаются и мы не ожидаем сокращения количества заказов в сервисах экспресс-доставки из-за прекращения пандемии. Ограничения в определенной мере подтолкнули людей к онлайн-модели потребления. Но постоянными пользователями они стали благодаря удобству и доступности таких услуг", - говорит Владимир Холязников. В X5 Retail Group считают, что потребность ходить в магазин за продуктами или в рестораны у людей останется. Они будут комбинировать поход в магазин с заказом продуктов онлайн в зависимости от своего времени, сил, погодных условий и других факторов.

Сервисы доставки еды в период локдауна побили все рекорды - за время пандемии, по разным подсчетам, этот рынок вырос больше, чем в два раза. "После снятия ограничений продажи и средний чек снизились, но все равно остаются выше, чем в прошлом году. Среди сервисов очень хорошо себя показали dark kitchen ("темные кухни" - приготовление еды только на доставку). Такой формат работы оказался самым эффективным, потому что изначально ориентирован только на работу в онлайне", - считает Денис Бурлаков, генеральный директор финтех-компании RBK.money. По оценкам компании, рост сегмента dark kitchen продолжится благодаря низким ценам на аренду помещений по сравнению с классическими ресторанами и благодаря новой привычке россиян заказывать еду онлайн.

Проникновение онлайна в продуктовом ретейле на развитых рынках достигает уже 10-15%, в целом по РФ оно около 1%, российский рынок еще далек от насыщения. "Снятие ограничений не оказало существенного влияния на доставку еды из ресторанов. Именно доставка продуктов будет главным трендом 2021 года, и покажет наиболее быстрый рост", - рассказали в пресс-службе Яндекса. Популярнее всего у покупателей Яндекс.Еды бургеры, картофель и блюда из курицы. В доставке продуктов, как в Яндекс.Лавке, так и Яндекс.Еде, традиционно в топе товары повседневного спроса и фреш: хлеб, молоко, вода, яйца, бананы.

"Потенциал роста рынка доставки продуктов сохранится", - считает Михаил Морозов, директор по маркетингу и клиентскому сервису "Утконос Онлайн". - Рост не будет таким динамичным как в прошлом году, но будет демонстрировать двухзначный рост относительно 2020 года. Наверняка, часть покупателей вернутся в офлайн-магазины или будут использовать их для дозакупки, но предпосылок для полного отказа от онлайн-покупок точно не будет".