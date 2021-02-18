Эксперты рассказали, что ждет сферу доставки продуктов

Новости

Трамп отказался говорить о своем возможном участии в президентских выборах 06:20
Эрдоган анонсировал смягчение ограничений по коронавирусу 05:44
Вильфанд предупредил об аномальном холоде на большей части России 05:27
В Крыму ответили на планы Киева блокировать подачу воды с помощью дамбы 05:14
Цена нефти марки Brent поднялась выше 65 долларов за баррель 04:40
Врач рассказала о взаимосвязи группы крови и COVID-19 04:29
Трамп прервал длительное молчание и выступил в эфире Fox News 04:25
В США начальник штаба ВВС назвал ценным Договор по открытому небу 03:44
Футболисту "Ювентуса" Морате стало плохо после матча с "Порту" 03:13
Пентагон сообщил об отказе военнослужащих США вакцинироваться от COVID-19 03:12
В Филадельфии семь человек пострадали в результате стрельбы 02:47
Волна тепла накроет европейскую часть России в конце недели 02:21
В Мексике 14 человек стали жертвами холодной погоды 01:56
В США изъяли более 10 миллионов поддельных масок 3MN95 01:40
Власти Барселоны запретят курение на четырех самых популярных пляжах 01:04
В США снесли бывшее казино Трампа в Атлантик-сити 00:54
Разработчики "Спутника V" рассказали о ходе регистрации вакцины в ЕС 00:33
В Мадриде полиция разогнала протестующих против ареста рэпера 00:17
В Финляндии обнаружен новый штамм Covid-19 17.02.2021
РФС будет использовать электронную систему назначения судей 17.02.2021
Главврач больницы в Коммунарке призвал всех носить маски 17.02.2021
Биткоин обновил рекорд стоимости 17.02.2021
ФАС проверит агрегаторы такси из-за завышенных цен в снегопад 17.02.2021
Анна Кузнецова предложила создать реестр "алиментщиков" 17.02.2021
Мишустин совершит рабочий визит в Псковскую область 17.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Синицы и снегири голодают в мегаполисе из-за аномальных холодов
Синицы и снегири голодают в мегаполисе из-за аномальных холодов
18.02.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Эксперты рассказали, что ждет сферу доставки продуктов

Текст: Дарья Худякова
Рынок онлайн-торговли продуктами питания в 2021 году вырастет практически в два раза - с 151 млрд до 295 млрд рублей, прогнозируют аналитики, а проникновение онлайна в сферу продуктового ритейла вырастет с 0,9% до 1,7%. При этом экспресс-доставка будет самым быстро растущим сегментом этого рынка, ее доля увеличится практически в три раза - с 35 до 92 млрд руб., отмечает Владимир Холязников, управляющий директор Х5 FoodTech (занимается экспресс-доставкой товаров из сетей под управлением Х5 через приложения "Пятерочка Доставка" и "Перекресток").
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: youtube.com
Роботы доставят заказы из ресторанов в Москве и Иннополисе

"Темпы роста не снижаются и мы не ожидаем сокращения количества заказов в сервисах экспресс-доставки из-за прекращения пандемии. Ограничения в определенной мере подтолкнули людей к онлайн-модели потребления. Но постоянными пользователями они стали благодаря удобству и доступности таких услуг", - говорит Владимир Холязников. В X5 Retail Group считают, что потребность ходить в магазин за продуктами или в рестораны у людей останется. Они будут комбинировать поход в магазин с заказом продуктов онлайн в зависимости от своего времени, сил, погодных условий и других факторов.

Сервисы доставки еды в период локдауна побили все рекорды - за время пандемии, по разным подсчетам, этот рынок вырос больше, чем в два раза. "После снятия ограничений продажи и средний чек снизились, но все равно остаются выше, чем в прошлом году. Среди сервисов очень хорошо себя показали dark kitchen ("темные кухни" - приготовление еды только на доставку). Такой формат работы оказался самым эффективным, потому что изначально ориентирован только на работу в онлайне", - считает Денис Бурлаков, генеральный директор финтех-компании RBK.money. По оценкам компании, рост сегмента dark kitchen продолжится благодаря низким ценам на аренду помещений по сравнению с классическими ресторанами и благодаря новой привычке россиян заказывать еду онлайн.

Проникновение онлайна в продуктовом ретейле на развитых рынках достигает уже 10-15%, в целом по РФ оно около 1%, российский рынок еще далек от насыщения. "Снятие ограничений не оказало существенного влияния на доставку еды из ресторанов. Именно доставка продуктов будет главным трендом 2021 года, и покажет наиболее быстрый рост", - рассказали в пресс-службе Яндекса. Популярнее всего у покупателей Яндекс.Еды бургеры, картофель и блюда из курицы. В доставке продуктов, как в Яндекс.Лавке, так и Яндекс.Еде, традиционно в топе товары повседневного спроса и фреш: хлеб, молоко, вода, яйца, бананы.

"Потенциал роста рынка доставки продуктов сохранится", - считает Михаил Морозов, директор по маркетингу и клиентскому сервису "Утконос Онлайн". - Рост не будет таким динамичным как в прошлом году, но будет демонстрировать двухзначный рост относительно 2020 года. Наверняка, часть покупателей вернутся в офлайн-магазины или будут использовать их для дозакупки, но предпосылок для полного отказа от онлайн-покупок точно не будет".

В Томске ресторанам компенсируют расходы на доставку еды клиентам
Экономика Товары и цены

Главное сегодня

В Крыму ответили на планы Киева блокировать подачу воды с помощью дамбы
Захарова о решении ЕСПЧ о Навальном: Запад не думает о последствиях
Цена нефти марки Brent поднялась выше 65 долларов за баррель
ФНС упростит россиянам получение налогового вычета
Вильфанд предупредил об аномальном холоде на большей части России
ФНС назвала сроки уплаты транспортного и земельного налогов
Перечислены случаи блокировки клиентских карт банками