Эксперты: Рост цен на жилье не превысит инфляцию

Рост цен на недвижимость останется в 2021 году в пределах инфляции, считают аналитики проекта ВТБ "Метр квадратный". В целом по стране стоимость жилья подрастет не более, чем на 4%.

Одна из причин этого - наметившийся тренд на повышение объемов ввода застройщиками новых объектов, отмечает гендиректор компании "Метр квадратный" Вячеслав Дусалеев. В 2020 году объем ввода жилья в эксплуатацию, несмотря на пандемию и связанные с этим сложности, снизился по сравнению с 2019 годом незначительно - всего на 1,8%. При нынешней позитивной динамике ситуация будет постепенно выправляться, считает Дусалеев. Кроме того, с сентября 2021 года будет отменена половина обязательных требований в строительстве - 11 стандартов и сводов правил станут полностью рекомендательными, а не обязательными к применению. "С ростом количества предложений на рынке повышательная динамика цен должна приобрести менее выраженный характер", - отмечает эксперт.

Кроме того, в 2021 году часть спроса перераспределится с первичного на вторичный рынок жилья, который в 2020 году значительно отставал по росту цен. Во многих регионах вторичка стала заметно более выгодна с точки зрения цены за квадратный метр. Это дополнительно снизит "давление" спроса на рынке новостроек.

Также с 2021 года введен новый порядок расчета налога на недвижимость - не по инвентаризационной, а по кадастровой стоимости. И хотя переход будет постепенным и прирост налога не сможет превышать 10% в год, итоговое увеличение выплат будет существенным, отмечает Дусалеев. Это может снизить привлекательность жилья для покупателей-инвесторов.

Третьим фактором, считает эксперт, станет стабилизация уровня ставок по ипотеке при сохранении льготных кредитов. В 2020 году ставки по ипотеке на новостройки сократились почти на треть (с 8,3% в декабре 2019 года до 5,8% в декабре 2020 года), что повысило спрос на жилье. "Аналогичным по силе влияния было бы снижение ипотечной ставки в 2021 году до 4% - в таком случае цены на недвижимость снова могли вырасти", - отмечает Дусалеев. Сейчас активно обсуждается возможность дальнейшего продления программы, а президент РФ поручил предоставить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021-2024 годах. Это дает возможность гражданам планировать приобретение жилья заблаговременно и иметь долгосрочный доступ к покупке недвижимости на выгодных условиях, подчеркивает Дусалеев, так что спрос на жилье уже не будет таким ажиотажным.