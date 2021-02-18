Экспортеры смогут страховать сделки у коммерческих страховщиков - до этого таким правом обладало только агентство "ЭКСАР" (входит в группу компаний Российского экспортного центра, РЭЦ). Закон об этом публикует "Российская газета".

Репатриация валютной выручки не считалась выполненной, если экспортер страховал сделку в коммерческой структуре и при наступлении страхового случая получал соответствующую выплату, поясняют в Coface. С момента вступления нового закона в силу (28 февраля) экспортеры могут сами выбирать, в какой компании оформлять страховой продукт.

Поправки в закон помогут реализации целей нацпроекта по поддержке экспорта, считают в Российском экспортном центре. Основными клиентами коммерческих страховщиков станут российские офисы международных компаний, полагают там, а ЭКСАР в силу статуса национального экспортно-кредитного агентства будет нацелен на поддержку производителей российской продукции вне зависимости от их статуса. "Агентство дополняет коммерческий рынок, а не конкурирует с ним", - говорит Никита Гусаков, глава ЭКСАР.

Новый закон - часть программы по смягчению валютного законодательства. В прошлом году в России отменили возврат валютной выручки по несырьевым поставкам и снизили штрафы за просрочку возврата.