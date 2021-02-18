Эльвира Набиуллина пообещала покончить с "хищническими схемами" банков

Глава Банка России Эльвира Набиуллина раскритиковала "хищнические", хотя и формально легальные схемы, которые используют некоторые банки. По ее словам, это напоминает игру в кошки-мышки, когда регулятор запрещает одну схему, и тут же появляется новая.

Эльвира Набиуллина считает, что банковский сектор в хорошей форме и готов к отмене антикризисных послаблений. Брошь, которую на этот раз надела глава ЦБ, также настраивает на позитив. Фото: РИА Новости

"Мы ничего хорошего не видим в том, что нам постоянно приходится вводить новые ограничения... Но наш финансовый рынок не на том этапе развития, чтобы жить по законам Дикого Запада", - сказала она на ежегодной встрече с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.

И речь не идет только о продажах неподготовленным гражданам сложных и рискованных финансовых продуктов вроде структурных облигаций (в Думу уже внесен законопроект об их ограничении).

"В условиях низких ставок банки ищут нелучшие способы увеличить процентный доход, некоторые прячут реальную цену кредита в страховые премии и комиссии, их величина может достигать до 50% стоимости кредита", - сказала Набиуллина. Люди часто не понимают, во что им реально обойдется кредит, упрекнула она банкиров. Поэтому ЦБ пересмотрит правила расчета полной стоимости кредита: в этот показатель войдут все связанные с кредитом дополнительные услуги и комиссии. Это, с одной стороны, даст клиенту полное представление о его обязательствах, с другой - сделает менее выгодными выдачу таких кредитов для банков, так как по кредитам с высоким ПСК выше надбавки к коэффициентам риска.

В-третьих, ЦБ беспокоят кредиты, особенно долгосрочные, под плавающие ставки. Как и в случае с валютной ипотекой, люди могут не понимать, что они берут на себя серьезные риски повышения ставок в будущем, хотя сейчас они низкие. Банк России планирует установить "пределы плавания", сказала Набиуллина.

Льготная ипотека может стать более семейной

Льготная ипотека под 6,5% хорошо себя показала как антикризисная мера, но ее надо вовремя свернуть, считает Набиуллина. По мнению главы ЦБ, выходить из программы льготной ипотеки нужно постепенно. Так, ее можно сохранить в регионах, где строится недостаточно жилья и нет сильного роста цен на него. "В значительном числе регионов рост цен перекрыл позитивный эффект от снижения процентных ставок по ипотеке. Поэтому, на наш взгляд, она должна быть более таргетирована, чтобы реально работала на повышение доступности жилья для людей и не приводила к перегреву на рынке жилья", - подчеркнула Набиуллина.

При этом в Банке России видят потенциал для расширения постоянно действующих, а не временных льготных ипотечных программ. "Требуется выбор таких регионов, где могли бы быть постоянные меры поддержки строительства: либо через ипотеку, либо через какие-то другие механизмы", - сказала Набиуллина. Так, должна быть программа, как и сейчас, для поддержки отдельных групп населения, особенно молодых семей с детьми, уточнила глава ЦБ.

"Мы видим, например, что программа льготная для молодых семей не очень востребована, не очень большие суммы идут . И, на наш взгляд, можно было бы здесь критерии поддержки расширить, в том числе в целом для молодых семей, и субсидирование ставок, например, делать в зависимости от числа детей", - предложила Набиуллина. Впрочем, может быть предложена и более широкая программа по льготной ипотеке: в целом для поддержки молодых семей и молодых специалистов, не исключила глава ЦБ.

Банк России ранее неоднократно высказывался о необходимости вовремя свернуть программу льготной ипотеки. Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее сообщал, что льготная ипотека может быть продлена после июля 2021 года в регионах, где не хватает возможностей по строительству нового жилья. По словам министра финансов Антона Силуанова, решение о будущем программы будет приниматься ближе ко второму полугодию 2021 года.

В экосистеме возможны сбои

Движение банков к созданию бизнес-моделей с экосистемами может таить в себе риски для вкладчиков из-за инвестирования их средств в экспансивную покупку компаний, считает Набиуллина.

"Экосистемы таят и свои риски. Банки инвестируют средства вкладчиков в новый бизнес, в свою экспансию. Отдачи от этих бизнесов могут быть и меньше, и позднее, чем ожидает банк, который находится в центре экосистемы. И мы должны защищать интересы вкладчиков, инвесторов. Все-таки человек вправе рассчитывать, что если он привнес деньги в банк, то не его проблема, насколько будет прибылен онлайн-кинотеатр или даже сеть онлайн- кинотеатров, которой банк владеет", - подчеркнула глава ЦБ.

В Банке России явное движение в сторону бизнес-моделей, связанных с экосистемами, видят со стороны небольшого количества крупных банков. "Надо сказать, что экосистемы, безусловно, привлекательны для клиентов, дают возможности получать в одной среде, в одном приложении почти все, что нужно человеку каждый день", - отметила Набиуллина.

Ранее в одном из аналитических докладов Банк России подчеркивал, что развитие бизнес-моделей банков на основе экосистем может негативно влиять на конкуренцию в секторе. Так, оно укрепляет позиции крупных игроков и тех, кто получил доступ к экосистеме, но мешает расти тем, кто не подключен к экосистеме.

Полноценные экосистемы с большим числом проектов, не связанных с банковской деятельностью, на данный момент создают Сбербанк, ВТБ и Тинькофф Банк.

Ключевая ставка не останется без движения

Банк России может вернуться к нейтральному уровню ключевой ставки, который он оценивает в 5-6%, в 2021-2023 годах, допустила Набиуллина.

"На прогнозном горизонте, который у нас трехлетний, мы будем возвращаться к нейтральной ставке. Напомню, что оценка сейчас нейтральной ставки - она тоже может уточняться, но сейчас это 5-6%", - сказала Набиуллина. Она уточнила, что скорость возврата к нейтральному диапазону ключевой ставки будет зависеть от динамики инфляции.

Сейчас ключевая ставка ­составляет 4,25% годовых, на прошлой неделе Банк России в четвертый раз подряд оставил ее на этом уровне. Это исторический минимум, к которому ЦБ привел ставку с середины 2019 года в рамках цикла смягчения денежно-кредитной политики (сначала он был обусловлен низкой инфляцией, а потом необходимостью помочь просевшей из-за пандемии экономике через дешевый кредит). За это время ставка снизилась на 3,5 процентных пункта. Но с лета 2020 года ЦБ постоянно сохранял уровень ключевой ставки неизменным. В феврале на фоне пика ускорения инфляции, начавшегося еще в 2020 году, ЦБ объявил о том, что больше потенциала для снижения ключевой ставки нет.

Программа по льготной ипотеке может быть скорректирована в сторону большей поддержки молодых семей с детьми

Как уточняла ранее Набиуллина, денежно-кредитная политика, по крайней мере в 2021 году, пока останется мягкой. Фактически это означает, что Банк России на данный момент не планирует поднимать до конца года ставку выше уровня 5%. Нейтральная ключевая ставка, определяемая Банком России в 5-6%, не оказывает на экономику ни стимулирующего, ни сдерживающего влияния. При этом она позволяет достигать цели ЦБ по инфляции, сформулированной как "вблизи 4%".

В 2020 году инфляция составила 4,9%, в 2021 году Банк России прогнозирует ее на уровне 3,7-4,2%. В январе 2021 года, по данным Росстата, показатель годовой инфляции составил 5,2%.

Платежи

Тестовые выплаты зарплат по номеру телефона начнутся в 2022 году

Несколько банков проведут пилотный проект по выплатам зарплат через Систему быстрых платежей (СБП) в 2022 году, после этого проект может быть развернут на всю банковскую сеть, сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

Такой пилотный проект ЦБ собирался провести еще в конце прошлого - начале этого года. Эта идея призвана окончательно покончить с зарплатным рабством - зависимостью граждан от банков, которые работодатели выбирают для перечисления зарплат.

Она предполагает, что работник сможет выбирать: продолжать получать зарплату через зарплатный банк или же воспользоваться Системой быстрых платежей. В последнем случае в зарплатном реестре идентификатором для перевода зарплаты будет выступать не банковский счет, а номер телефона работника, и зарплата поступит в тот банк и на тот счет, который работник выбрал для получения переводов через СБП. Работодатель даже не узнает, через какой банк получает зарплату сотрудник.

По словам Скоробогатовой, половина банков считает этот механизм излишним, другая видит в нем преимущества. Также остается нерешенным вопрос, что будет с человеком, получающим зарплату через СБП, если у него украли телефон или он поменял номер телефона. Новый раунд обсуждений состоится в марте-апреле.

В прошлом году ЦБ сделал бесплатными межбанковские переводы через СБП на сумму до 100 тысяч рублей в месяц. Это позволяет большинству работников при желании полностью выводить зарплату в удобный банк без лишних издержек.

Реакция

Осторожнее с прогнозами

Рейтинговые агентства должны осознавать ответственность за публикацию негативных прогнозов по банковской системе, считает Эльвира Набиуллина. "Профессиональные аналитики обычно работают именно в профессиональной сфере, не пытаясь подогреть эмоции, и это бывает чувствительно, особенно в периоды стрессов", - сказала она.

Накануне свой регулярный прогноз опубликовало агентство "Эксперт РА", по его оценке, под риском на горизонте этого года находятся

33 банка. В 2019 году прекратили работу 38 банков, в более сложном для сектора 2020 году - 36 банков, на начало этого года в России оставались 366 банков.

Глава ЦБ считает, что эта сфера деятельности рейтинговых агентств не должна являться предметом регулирования, но "с их стороны должно быть понимание рисков тех или иных оценок".