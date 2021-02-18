Эрдоган анонсировал смягчение ограничений по коронавирусу

Ограничительные меры, введенные в Турции на фоне пандемии коронавируса, будут постепенно смягчаться начиная с марта. С таким заявлением в среду выступил президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган.

По его словам, регионы будут разделены на четыре категории по степени риска: высокого, умеренного, среднего и низкого. По этим группам будут приниматься отдельные решения в каждой провинции, начиная с постепенной отмены комендантского часа по выходным, пишет РИА Новости.

В ближайшие дни будет обнародована дорожная карта относительно открытия предприятий общественного питания. Эрдоган также отметил, что в Турции прививки от коронавируса сделали 5,5 миллиона человек.

В настоящее время в Турции действует комендантский час с 21.00 до 05.00 в рабочие дни, а также с 21.00 пятницы до 05.00 понедельника. Граждане страны обязаны везде соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Рестораны, кафе, ночные клубы и прочие увеселительные заведения закрыты, общепит работает только "на вынос".