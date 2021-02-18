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Рубрика: В мире

Попали в свои сети

Facebook в Австралии случайно заблокировал аккаунты больниц и пожарных служб
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 36(8387)
Социальная сеть Facebook в Австралии заблокировала аккаунты информационных и других ресурсов, на которых публикуются новости. Но заодно под горячую руку попали правительственные учреждения, больницы, пожарные службы и даже благотворительные фонды.

Это стало ответом на новый закон, которым австралийские власти решили обязать интернет-гигантов, таких как Google и Facebook, выплачивать местным СМИ вознаграждение за размещение их новостного контента на своих платформах. Google поначалу выступал против нововведения, но в последнее время, по данным Deutsche Welle, начал заключать соглашения с издателями о размещении их контента в Google News за деньги или договариваться о новых формах сотрудничества, позволяющих обойти новый закон. А вот руководство Facebook сочло новые правила неприемлемыми и пошло на радикальные меры. Вице-президент компании Кэмпбелл Браун написал в своем обращении: "Закон, введенный в Австралии, не учитывает фундаментальный характер отношений между нашей платформой и издателями. Вопреки предположениям некоторых, Facebook не ворует новостной контент. Издатели предпочитают делиться своими историями на Facebook. Новостные организации не стали бы использовать Facebook от поиска новых читателей до новых подписчиков и увеличения доходов, если бы это не помогло их прибыли".

В Facebook категорически отказываются платить издателям за размещаемые в соцсети новости

Но, блокируя страницы новостных ресурсов, руководство соцсети не учло, что новости публикуются также на сайтах организаций, не являющихся СМИ. В ночь на четверг Брианна Кейси, руководитель австралийского отделения международной сети "пищевого банка", передающего еду тем, кто голодает, не смогла войти в аккаунт своей организации. Она немедленно распространила обращение к руководству Facebook: "Это неприемлемо! Потребность в продовольственной помощи никогда не была больше, чем во время нынешней пандемии, а один из наших основных инструментов связи, помогающих людям получить информацию и совет, заблокирован. Время имеет значение, когда тебе нечего есть. Разберитесь!" Одновременно стало известно, что заблокированы аккаунты пожарных и аварийных служб, больниц, благотворительных организаций, в том числе с "горячей линией" по борьбе с домашним насилием. По информации Deutsche Welle, перестали работать "несколько медицинских организаций, публиковавших данные об ограничениях в связи с пандемией COVID-19, одна метеорологическая служба в районе паводка и пожарное ведомство в регионе, где в данный момент сохраняется большая угроза лесных пожаров". Министр здравоохранения Австралии Грег Хант заявил, что он в "глубоком шоке" от решения соцсети, которое затронуло и медицинские учреждения. А главный казначей страны Джош Фрайденберг назвал действия Facebook "нецелесообразными, неуклюжими" и пообещал, что они "нанесут урон репутации" соцсети.

Facebook решил удалять фейки об опасности вакцин от COVID-19

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