Facebook заблокировал все публикации австралийских СМИ

Компания Facebook пошла на беспрецедентный шаг, заблокировав весь новостной контент для своих австралийских пользователей и весь контент от издателей новостей в Австралии для пользователей по всему миру, сообщает портал businessinsider.in.

Причиной послужили планы Австралии принять законопроект, заставляющий Facebook и Google платить издателям новостей за контент. В компании заявили о нежелании соблюдать недавно предложенный австралийский Кодекс обязательного заключения сделок для СМИ и цифровых платформ. В случае его принятия власти потребуют от таких компаний, как Facebook и Google, платить медиаиздателям за право включать свой новостной контент в социальные сети и поисковые системы.

Австралийские законодатели назвали предложенный законодательный акт как попытку обуздать власть технических гигантов над цифровой рекламой (основная причина снижения доходов издателей новостей за последние два десятилетия). Facebook, со своей стороны, утверждал, что закон неправильно толкует отношения компании с издателями.

В Google, однако, решили, что лучшим вариантом будет упреждающее заключение сделок с издателями, включая Rupert Murdoch's News Corp и крупными австралийскими медиаконгломератами Nine Entertainment и Seven West Media.