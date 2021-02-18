Число нарушений в сфере рекламы, которая поступает на телефоны абонентов без их согласия, растет. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Ведомство совместно с операторами связи рассматривает варианты решения сложившейся ситуации со спам-звонками и сообщениями.

"В 2020 году мы фиксируем рост нарушений именно этого вида рекламы по сравнению с 2019 годом. В решении этой проблемы большое значение имеет участие самих операторов, - заявил руководитель ФАС Максим Шаскольский на Антимонопольном форуме 2021. - Сегодня они разрабатывают специальные технические решения и алгоритмы, которые помогут защитить абонентов, они находятся в высокой стадии готовности. Мы можем находить и штрафовать нарушителей, но их тысячи, и неправильно бегать за каждым из них. Нужно системно решить эту проблему совместно с операторами".

В 2020 году ФАС рассмотрела свыше 16 тыс. заявлений о нарушении рекламного законодательства, было пресечено почти 5 тыс. нарушений, назначено штрафов на 77,5 млн рублей. Больше всего жалоб на нарушение рекламного законодательства касается рекламы, поступающей на телефоны абонентов без их согласия (спам-звонки и смс), - 21% от общего числа нарушений. При этом еще в 2019 году таких нарушений было 12,86%.

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Отдельный вопрос - тарифы операторов сотовой связи. "В некоторых случаях мы считаем, что рост тарифов необоснованный: нам не представляют документы, расчеты, показывающие необходимость увеличения затрат компаний и, соответственно, роста тарифов", - пояснил глава ФАС.

Темпы роста тарифов на ЖКУ ведомство намерено поддерживать ниже инфляции. "Растет стоимость оборудования, материалов, различных услуг, рабочей силы, и поэтому совсем около нуля держать темпы роста тарифов невозможно, тогда мы нанесем большой ущерб инфраструктурным компаниям", - отметил Шаскольский.