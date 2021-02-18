Футболист сборной России Марио Фернандес продлил контракт с ЦСКА. Как сообщает официальный сайт "красно-синих", соглашение рассчитано до конца сезона 2023/24.

- Хочу играть только за ЦСКА и закончить здесь карьеру. Мы сели с руководством, все обсудили и пришли к этому решению. Если буду осознавать, что вношу свой вклад - буду продолжать. В противном случае закончу с футболом и уйду на пенсию (улыбается), - приводит слова Марио официальный сайт "красно-синих".

Фернандес - один из ветеранов армейцев. Он перешел в ЦСКА в 2012 году из "Гремио" за рекордные на тот момент для московского клуба 15 миллионов евро. С тех пор Марио трижды становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка, завоевал Кубок. В 2016 году защитник получил российское гражданство и с тех пор выступает за сборную России.

Чуть ранее ЦСКА объявил о переходе в команду полузащитника норвежского "Стабека" Эмиля Бохинена, а также экс-форварда "Рубина" и "Зенита" Хосе Саломона Рондона.