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Рубрика: Спорт

Лед подождет

Щербакова и Трусова пропустят финал Кубка России
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 36(8387)
Анны Щербаковой нет в предварительном списке участников финала Кубка России, опубликованном Федерацией фигурного катания на коньках России. Турнир стартует в Москве 27 февраля и будет отборочным на чемпионат мира в Стокгольме (22-28 марта).

Щербакова, переболевшая коронавирусом, в третий раз выиграла чемпионат страны и гарантировала себе поездку на ЧМ. Но, как показал Кубок Первого канала, спортсменка, которая с трудом могла отдышаться после прокатов, еще не до конца восстановилась. Поэтому и пропустит старт.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фигуристы Тарасова и Морозов, а также Самарин не выступят в финале Кубка РФ

В заявке также отсутствует бронзовая медалистка чемпионата Европы Александра Трусова. Напомним, что у нее были проблемы с ногой, из-за чего Саша не могла исполнять все четверные из своего арсенала.

Все остальные наши лидеры выступят в Москве: Алена Косторная, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и другие.

Спорт Фигурное катание

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