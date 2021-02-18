Анны Щербаковой нет в предварительном списке участников финала Кубка России, опубликованном Федерацией фигурного катания на коньках России. Турнир стартует в Москве 27 февраля и будет отборочным на чемпионат мира в Стокгольме (22-28 марта).

Щербакова, переболевшая коронавирусом, в третий раз выиграла чемпионат страны и гарантировала себе поездку на ЧМ. Но, как показал Кубок Первого канала, спортсменка, которая с трудом могла отдышаться после прокатов, еще не до конца восстановилась. Поэтому и пропустит старт.

В заявке также отсутствует бронзовая медалистка чемпионата Европы Александра Трусова. Напомним, что у нее были проблемы с ногой, из-за чего Саша не могла исполнять все четверные из своего арсенала.

Все остальные наши лидеры выступят в Москве: Алена Косторная, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и другие.