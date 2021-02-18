Финляндия продлила ограничения на границе до 18 марта

Правительство Финляндии еще на месяц - до 18 марта - продлевает ограничения на въезд в страну, в том числе через границу с РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление финского МВД.

"Пандемия коронавируса продолжается, и достаточных мер по замене внутреннего пограничного контроля пока нет", - признали в ведомстве. Сообщается, что некоторые КПП на западной и восточной границах Суоми будут работать с ограничениями. Впрочем, в МВД Финляндии настаивают, что контроль трафика направлен именно на дневные и вечерние часы, но не на ночное время. Все водители обязаны сдавать тест на ковид, но об ограничении перемещения грузов речь не идёт.