ФНС упростит россиянам получение налогового вычета

Федеральная налоговая служба (ФНС) готовится запустить технологию по упрощенному получению имущественных и инвестиционных вычетов. Для это планируется объединить "Личный кабинет налогоплательщика" на сайте ФНС с данными онлайн-касс. Об этом заявил на коллегии ФНС глава ведомства Даниил Егоров, сообщили в службе.

Технология готова к запуску с марта, она сократит сроки возврата денег до полутора месяцев - соответствующий законопроект уже одобрен Советом Федерации, уточняют в ФНС. "Новая технология тестируется и для вычетов на лекарства. Планируется объединить ЛК ("Личный кабинет налогоплательщика" на сайте ФНС - "РГ") с данными онлайн-касс, что позволит пользователям видеть информацию о своих покупках в налоговых кабинетах и заявлять о вычетах буквально нажатием одной кнопки", - рассказал Егоров.

Кроме того, Егоров заявил о необходимости обеспечить динамику поступлений налогов и страховых взносов на уровне, соответствующем индикаторам экономики, а также активизировать работу с крупными налогоплательщиками, декларирующими высокий уровень несформированного источника вычетов по НДС. Он также поручил создать сервис, который позволит гражданам получать наиболее востребованные налоговые вычеты по НДФЛ в проактивном режиме.

"Те задачи, которые мы вместе формировали по наполнению бюджета, выполнены: более 28 трлн рублей было собрано в бюджеты всех уровней", - сообщил на коллегии министр финансов Антон Силуанов. Также ФНС была создана цифровая платформа сбора и анализа данных по налоговым расходам, отменены неэффективные льготы, а работа контрольно-кассовой техники дала возможность формировать массив статистической информации в режиме реального времени, подчеркнул Силуанов.