ФСБ задержала в Воронеже украинских неонацистов

ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом пресекли в Воронеже деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы "МКУ". Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, эта группа причастна к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, провоцированию межнациональных конфликтов и совершению насильственных преступлений.

На кадрах оперативного видео показано задержание молодых людей, а также большое количество изъятой литературы и символики неонацистов и холодное оружие.

Также у задержанных изъяты, средства связи, в которых оперативники обнаружили информацию о совершенных преступлениях. Кроме того, в гараже одного из задержанных обнаружен и направлен на взрывотехническую экспертизу предмет, схожий с минометной миной времен ВОВ.

Как отметили в ЦОС ФСБ, в настоящее время по факту преступной деятельности задержанных возбуждены уголовные дела по п. "в" ч. 2 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды, совершенное организованной группой), ч.1 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и по п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия) УК России.