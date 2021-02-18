ФСБ задержала в Воронеже украинских неонацистов

Новости

В Бурятии построили пилотный комплекс гамма-обсерватории TAIGA 10:45
В Минске покажут редкий спектакль Камы Гинкаса 10:44
ЦБ аннулировал лицензию у "дочки" французского банка 10:43
Премьер Грузии подал в отставку 10:40
Латвийская железная дорога распродает вагоны и рельсы 10:37
Умер Андрей Мягков 10:36
В Токио выбрали главу оргкомитета Олимпиады 10:34
В Москве при прокладке коммуникаций нашли фрагменты церковных колоколов 10:31
Алексей Поликашин назначен врио главы Фонда социального страхования 10:30
В Воронеже задержаны участники украинской радикальной группировки 10:28
Официально: Disney закрыл новые "Утиные истории" после третьего сезона 10:27
Составлен список самых высокооплачиваемых вакансий в сфере производства 10:09
"Персона" Бергмана выходит на экраны Минска 10:09
В России предложили ввести новый праздничный день 09:54
В Челябинской области сняли часть ограничений по COVID-19 09:52
Вакцинация от COVID-19 в Индонезии станет обязательной 09:48
Японский министр по делам Олимпиады ушла в отставку 09:47
Военкома Магнитогорска осудили за взятки от призывников 09:37
Госиспытания новой снайперской винтовки "Уголек" начнутся в 2022 году 09:32
В Швеции ужесточат закон о многоженстве 09:29
Осака обыграла Уильямс в полуфинале Australian Open 09:23
В Прикамье двое детей погибли при пожаре в частном доме 08:51
Россиянки рассказали, сколько должен зарабатывать мужчина 08:41
Наталья Сергунина: Около 100 советских плакатов о покорении космоса представит ВДНХ на новой выставке 08:33
Московские девятиклассники рассказали о подготовке к экзаменам 08:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Метеоролог объяснила причины природных аномалий
Метеоролог объяснила причины природных аномалий
Синицы и снегири голодают в мегаполисе из-за аномальных холодов
Синицы и снегири голодают в мегаполисе из-за аномальных холодов
18.02.2021 10:24
Рубрика: Происшествия

ФСБ задержала в Воронеже украинских неонацистов

Текст: Иван Егоров
ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом пресекли в Воронеже деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы "МКУ". Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, эта группа причастна к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, провоцированию межнациональных конфликтов и совершению насильственных преступлений.

На кадрах оперативного видео показано задержание молодых людей, а также большое количество изъятой литературы и символики неонацистов и холодное оружие.

Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости
ФСБ обезвредила террористическую сеть в четырех регионах России

Также у задержанных изъяты, средства связи, в которых оперативники обнаружили информацию о совершенных преступлениях. Кроме того, в гараже одного из задержанных обнаружен и направлен на взрывотехническую экспертизу предмет, схожий с минометной миной времен ВОВ.

Как отметили в ЦОС ФСБ, в настоящее время по факту преступной деятельности задержанных возбуждены уголовные дела по п. "в" ч. 2 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды, совершенное организованной группой), ч.1 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и по п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия) УК России.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство ФСБ РГ-Видео РГ-Фото

Главное сегодня

В России предложили ввести новый праздничный день
ФСБ задержала в Воронеже украинских неонацистов
В Крыму ответили на планы Киева блокировать подачу воды на полуостров
Цена нефти марки Brent поднялась выше 65 долларов за баррель
Вильфанд предупредил об аномальном холоде в большинстве регионов России
Если виновник не известил страховщика о мелком ДТП, рублем его не накажут
Верховный суд разъяснил, как возвратить валютный долг