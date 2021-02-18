Глава ФАС объяснил претензии к сотовым операторам

Федеральная антимонопольная служба намерена и дальше поддерживать диалог с операторами сотовой связи по тарифам, об этом заявил глава службы Максим Шасколький во время "Антимонопольного форума - 2021".

"В некоторых случаях мы считаем, что рост тарифов необоснованный: нам не представляют документы, расчеты, показывающие необходимость увеличения затрат компаний и, соответственно, роста тарифов", - пояснил глава ФАС, комментируя, в частности, претензии службы к Tele2, которая с 1 января компания повысила тарифы в среднем на 13%, что коснулось более 12 миллионов абонентов.

Регулирование тарифов Шаскольский назвал полезным и для самих компаний.

"Сдерживание тарифов ведет к увеличению трафика и объема услуг, которыми пользуются клиенты. Когда, например, внутрисетевой роуминг исключили, мы увидели увеличение объема трафика. Доходы компаний от тарифов сократились, но за счет объемов услуг увеличились", - отметил чиновник.