Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Михаил Загайнов 
11:57 18.02.2021

Глава ФАС прокомментировал жалобы на тарифы ЖКХ

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Недовольство уровнем тарифов на услуги ЖКХ часто провоцирует непонимание текущей ситуации, заявил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шасколький.

ФАС проверит агрегаторы такси из-за завышенных цен в снегопад

"Например, из-за аномально холодного декабря в некоторых регионах увеличились счета за тепло. Но это не связано с ростом тарифом. Физический объем потребленных услуг увеличился, то есть в гигакалориях потребители потребили больше. Поэтому и счета выросли. Важно понимать это и разъяснять на уровне регионов", - заявил он в ходе пленарной сессии "Антимонопольного форума - 2021".

Глава ФАС также отметил образцовую платежную дисциплину россиян - 96-98 процентов населения оплачивает все услуги.

Шаскольский добавил, что позиция ФАС по поддержанию темпов изменения тарифов медленнее инфляции сохранится. В 2020 году рост размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по стране составил 3,1% и не превысил 4%, предусмотренных Прогнозом социально-экономического развития страны на период до 2024 года.

Сейчас читают

Ипотека
12:16

Набиуллина предложила расширить критерии льготной ипотеки для семей

Набиуллина предложила расширить критерии льготной ипотеки для семей

Льготная ипотека под 6,5% хорошо себя показала как антикризисная мера, выходить из нее нужно постепенно. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, подчеркнув, что нужно расширять критерии постоянной льготной ипотеки для молодых семей

Жилая недвижимость
09:00

Льготную ипотеку на дома распространили на заемщиков всех возрастов

Льготную ипотеку на дома распространили на заемщиков всех возрастов

Банк ДОМ.РФ снял ограничения по возрасту для заемщиков, которые хотят взять ипотеку по льготной ставке на индивидуальное жилищное строительство. Теперь оформить кредит могут не только молодые семьи, но все граждане

ЖКХ
01:00

Коммунальщики выступили против нового порядка перерасчета квартплаты

Коммунальщики выступили против нового порядка перерасчета квартплаты

Против введения нового порядка перерасчета платы за коммунальные услуги выступила Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость. Предлагается создать рабочую группу, чтобы определить зоны ответственности поставщиков ресурсов и управляющих компаний