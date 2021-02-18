Глава ФАС прокомментировал жалобы на тарифы ЖКХ

Недовольство уровнем тарифов на услуги ЖКХ часто провоцирует непонимание текущей ситуации, заявил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шасколький.

"Например, из-за аномально холодного декабря в некоторых регионах увеличились счета за тепло. Но это не связано с ростом тарифом. Физический объем потребленных услуг увеличился, то есть в гигакалориях потребители потребили больше. Поэтому и счета выросли. Важно понимать это и разъяснять на уровне регионов", - заявил он в ходе пленарной сессии "Антимонопольного форума - 2021".

Глава ФАС также отметил образцовую платежную дисциплину россиян - 96-98 процентов населения оплачивает все услуги.

Шаскольский добавил, что позиция ФАС по поддержанию темпов изменения тарифов медленнее инфляции сохранится. В 2020 году рост размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по стране составил 3,1% и не превысил 4%, предусмотренных Прогнозом социально-экономического развития страны на период до 2024 года.